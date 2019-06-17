2019-06-17T08:40:09+03:00
Общество

Гороскоп 17-23 июня 2019 года: кому повезет в любви и деньгах

Прогнозом для всех знаков зодиака делится барнаульский астролог Вера Топчеева
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Девиз этой недели - в любом деле важно четкое планирование и проектирование, иначе останетесь не у дел.Девиз этой недели - в любом деле важно четкое планирование и проектирование, иначе останетесь не у дел.Фото: Олег ПЕТРОВ
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На неделе с 17 по 23 июня старайтесь избегать необдуманных решений и поступков. Девиз этой недели - в любом деле важно четкое планирование и проектирование, иначе останетесь не у дел. Более подробным прогнозам для каждого знака зодиака на неделю делится барнаульский астролог Вера Топчеева.

Овен

Овнам предстоит найти золотую середину между карьерными устремлениями и своей семьей, во избежание конфликтных моментов с близкими людьми, могут попасть под прессинг руководства или метаться между домом и карьерой, тратя много сил впустую.

Телец

У Тельцов не лучшее время для поездок и подписания документов, новые знакомства могут доставить немало хлопот, впрочем, как и повседневное окружение, возникающие вопросы лучше решать самостоятельно, полагаясь на свои силы и способности.

Близнецы

Близнецам стоит внимательнее отнестись к финансовым проблемам, возможна нехватка наличности для погашения долга или отказ предполагаемого займа, от деловых партнеров в это непростое время слышны лишь обещания и профанация.

Рак

Раки столкнутся с явным противодействием со стороны партнеров, как деловых, так и брачных, возможны конфликтные ситуации вплоть до отмены свадебных торжеств, для сглаживания конфронтации придется тщательно подбирать слова, следя за каждым своим действием.

Лев

Львы окажутся под давлением сложившихся обстоятельств, рабочий процесс накроет с головой и может отразиться на здоровье в виде перенапряжения и обострения хронических болезней, что приведет к энергетическому спаду и коллективным пересудам за спиной.

Дева

Девы поставлены перед непростым выбором дружеского окружения или любимого человека, возможны противоречия между своими увлечениями и неприятия их социумом, стоит сосредоточиться на собственном профессионализме и мастерстве.

Весы

Весы могут столкнуться с ощутимыми препятствиями в достижении целей и карьерных планов, противостояние и манипуляция вышестоящим руководством может дорого обойтись, поможет сознательное управление и накопление внутреннего потенциала сил.

Скорпион

Скорпионам предстоит решать вопросы учебы, поездок, знакомств своими силами и возможностями, проявляя осмотрительность и мудрость, ложная информация может подпортить репутацию, а обещаниям не суждено быть выполненными.

Стрелец

Стрельцы будут вынуждены перейти на экономный режим, получив отказы в займах, инвестициях и с трудом погашая кредиты, доходы могут снизиться, в делах семейных много обещаний, окрашенных лестью и туманностью.

Козерог

Козероги испытают трудности в партнерских отношениях, проявление жесткости и давления приведет к конфронтации с партнером, а его активность породит лишь недоверие и конфликты, хорошим помощником станет жизненный опыт и тщательный анализ происходящего.

Водолей

Водолеи могут почувствовать недомогание и физические перегрузки, стоит проявить осторожность в обращении с острыми предметами, с коллегами трудно найти общий язык, а завалы на работе требуют немалых сил и сноровки.

Рыбы

Рыбы пребывают в пессимистичном настроении, личные дела не складываются, любимые люди проявляют острое недовольство по отношению к общественной жизни, друзьям и интересам, возможны серьезные сбои в творческой и предпринимательской деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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