Исповедь кофемана: мои три недели без кофе

Блогеры в социальных сетях все чаще прибегают к марафонам, которые позволяют избавиться от вредных продуктов. Корреспондент «Комсомолки» решила на собственном опыте опробовать данный флешмоб и три недели продержалась без кофе. О том, как нелегко избавиться от привычки, и как просто её вновь заработать, читайте в материале.

Твой лучший друг – твой враг

Дома, на работе, в гостях, в выходные и будние дни – кофе всегда со мной. Если раз в два часа терпкий аромат растворимого или молотого не ударит в ноздри – считай, пропало. Сразу чувствуешь вялость, раздражительность, даже голод. Знакомо? Это и есть звоночек того, что вы зависимы.

Когда мне предложили попробовать продержаться три недели без единой чашки любимого напитка, я посмеялась, мол, что в этом такого сложного. Однако…

В первый же день я с утра по привычке вместо чая насыпала в кружку кофе. Прекрасно понимая, что я уже подписалась на избавление от привычки, стакан был выпит. Я сразу же пообещала себе, что брошу пить кофе с завтрашнего дня. Но и на следующий день рука машинально потянулась к банке.

В итоге, на участие в марафоне я решилась спустя три дня. С вредной привычкой необходимо бороться осознанно, мотивируя себя тем, что организм так будет чувствовать себя лучше. Почему? Разберемся во вреде и пользе напитка.

Из плюсов: для тех, у кого низкое давление, кофе необходим, так как помогает бороться с недугом. К тому же, он повышает тонус, делает человека более активным, избавляет от сонности.

Из минусов: как и любой продукт в больших количествах, кофе наносит вред, а не пользу. От пяти и больше кружок напитка в день человек становится зависимым. Дело в кофеине, который содержится в зернах. При превышении нормы он негативно влияет на нервную систему. Побочные эффекты могут проявляться в виде тошноты, головокружения, усталости и даже раздражительности.

Три недели – три этапа

Так что же дало мне участие в марафоне? Для себя я выделила три этапа избавления от вредной привычки: стресс, борьба и смирение.

Во-первых, на личном опыте я осознала, что и без кофе можно чувствовать себя нормально. В первое время я придумала отличную альтернативу – какао. Да, оно не горчит и не такое ароматное, но какао с молоком по вкусу похоже на кофе, соответственно, заменяя продукт на что-то похожее, организм испытывает не такой сильный стресс.

На второй неделе я, несмотря на сильное желание зайти в кофейню, могла себя успокоить и удержаться от покупки. А уже на третьей неделе я и вовсе забыла, что когда-то утром не могла обойтись без кофе.

И вот, когда марафон подошел к финалу, я позволила себе вновь протянуть руку к банке. Однако резкий запах кофе вызвал приступ тошноты. Правда, с первым же глотком он отступил. В первый же день «свободы» я выпила три кружки кофе, и организм вновь «подсел» на наркотик.

Итог

Как марафон повлиял на организм? Самое заметное изменение – более ровная кожа. Отказавшись от кофе, я избавилась от отеков. Особенно это порадует тех, кого не устраивают синяки под глазами.

Я считаю, что полностью отказываться от кофе, как и от любого продукта не стоит. Достаточно лишь определить для себя норму и придерживаться её ежедневно. Тогда напиток будет доставлять вам удовольствие и позитивно влиять на организм.

Кстати, кроме отказа от кофе блогеры практикуют отказ от газированных напитков, алкоголя, сладкого и других продуктов, не несущих в себе пользу. Одним словом, пищевого мусора. Так вот, любите себя и избавляйтесь от вредных привычек – за это организм вам точно скажет спасибо!