Красивые женщины и народные песни: как прошел День России на «Бирюзовой Катуни»

Наверное, почтение к традиционной культуре – это и есть проявление глубинного патриотизма. Чтобы понять, что это, надо просто приехать на Алтае на национальный фестиваль и погрузиться в атмосферу, и все вопросы отпадут сами собой.

В Алтайском крае на бирюзовой Катуни состоялся День России. Его отметили фестивалем традиционной культуры, в котором приняли участие порядка 700 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714665" frameborder="0"></iframe> День России на «Бирюзовой Катуни»..Видео: Иван Олексюк

- В этом году у праздника особая концепция. Мы решили провести концерт в виде известной народной драмы «Лодка». Она движется, в ней сидят гребцы – атаман и есаул, они смотрят на берега, замечают необычное, и через их глаза зритель также воспринимает происходящее. В России проживает большое количество разных народов, это также нашло своё отражение в нашей фестивальной жизни. Когда все коллективы выходят в национальных костюмах, показывают свою культуру, становится радостно, гордишься за отечество и страну, где всё это соединилось в такой цветущий ковер, - рассказал Сергей Николаевич.

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- Для нас это важный праздник, начиная с 2013 года, мы участвуем в этом межнациональном фестивале. Из года в год он становится всё лучше и лучше. Для нашего Союза армян в Алтайском крае является приоритетом развитие и укрепление межнациональных отношений. Здесь происходит не только совместное участие в концерте, самое главное мы можем общаться друг с другом. Эта наша цель. И это действительно красиво и интересно – на фестиваль съезжаются не только жители из Алтайского края, но и Новосибирска, Томска, Москвы. Хотелось бы, чтобы в стране было побольше таких фестивалей, - рассказал заместитель председателя «Союза армян Алтайского края» Гарик Геворгян.

- Это порыв души и единства. Седьмой год подряд мы отмечаем праздник в этом благодатном месте. Все начиналось с инициативы просто неравнодушных людей, а теперь посмотрите, сколько нас здесь. Очень здорово, что этот праздник стал еще одним поводом обратиться к традиционному фольклору и культуре, которая с самого младенчества воспитывает нас, - сказал заместитель губернатора Виталий Снесарь.