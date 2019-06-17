Часть Барнаула останется без горячей воды с 17 июня 2019 года

Пришла пора плановых испытаний и ремонта теплосетей Барнаульской ТЭЦ-2 – с 17 июня 2019 года горячая вода перестанет бежать из кранов тех домов, которые находятся в ее контуре. Временные неудобства горожане будут испытывать до 10 июля.

Испытания начнутся в понедельник, 17 июня, но если вам повезет, вы еще успеете принять горячий душ перед работой. Кстати, если вы проживаете в многоквартирном доме, управляющие компании советуют перекрывать кран горячей воды на стояке водоснабжения. Ведь если кран на раковине случайно окажется открыт, а воду дадут неожиданно – потопа не миновать.

Испытания продлятся до 26 июня. За этот период планируется обследовать порядка 500 километров тепловых сетей. Производят такую проверку в период плановой подготовки к отопительному сезону, чтобы зимой не допустить коммунального коллапса в период сильных морозов. На период опрессовки температура воды не превышает 40 градусов Цельсия. Именно вода такой температура выходит на поверхность в местах повреждений. После завершения испытаний, на сетях начинаются ремонтные работы. Например, по контуру ТЭЦ-2 было обнаружено свыше 200 повреждений. Некоторые устранили быстро, и горячая вода вернулась раньше немеченого строка, а вот кое-где ее до сих пор не дали.

В контур ТЭЦ-2 попадают дома в границах:

- улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;

- проспекта Космонавтов, улицы Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;

- жилплощадки, микрорайонов ВРЗ и Восточный;

- проспекта Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;

В центральной части Барнаула горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и переулка Трудовой.

Ремонтные работы по контуру ТЭЦ-2 планируют завершить до 10 июля, а это значит, что уже 11-12 июля можно вновь почувствовать себя человеком.