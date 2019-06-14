Когда наука помогает медицине, а та отвечает взаимностью!

Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем создавался для научного сопровождения государственной программы по ликвидации последствий влияния ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне.

В дополнение к этому в течение последних двадцати лет институт занимается влиянием ракетно-космической деятельности на здоровье населения и окружающую среду Алтайского края.

Институт находится в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения Алтайского края и специалистами на местах. Главный принцип совместного труда - предельная открытость и взаимовыручка.

Выездные бригады института регулярно отправляются в районы, где изучают состояние здоровья людей, которые попадают под действие государственных программ.

После этой работы материалы остаются местным врачам, а специальные отчеты отправляются в Роскосмос и региональный Минздрав.

"Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всего коллектива Научно-исследовательского института региональных медико-экологических проблем и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

Ни для кого не секрет, что случайные люди в медицине не задерживаются. Эта работа по плечу настоящим профессионалам, которые обладают высокими нравственными принципами и без остатка преданы выбранному делу.

Поклон до земли всем, кто стоит на страже здоровья жителей Алтайского края. В этот день слов благодарности заслуживают и те коллеги, которые не принимают непосредственного участия в лечении пациентов, но так или иначе своим каждодневным трудом помогают бороться за жизни и здоровье людей.

Пусть каждому из вас работа приносит радость! Пусть ни одна победа над болезнью не остается незамеченной!

Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Семейного благополучия и новых профессиональных успехов! С праздником!"

Директор Научно-исследовательского института региональных медико-экологических проблем

Игорь Борисович Колядо.

На правах рекламы.