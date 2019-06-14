Грядет Троица, спешите свататься!

16 июня по православному календарю Троица. В этот день священники выходят на службу в зеленых облачениях, а внутри храмов витает летний аромат трав, цветов, березовых листьев.

Ветки березы как оберег

- На пятидесятый день после воскресения Христа, на апостолов сошел святой дух, - рассказывает Анатолий Бочкар, священник храма святителя Спиридона Тримифунтского в Первомайском районе. - В пятницу, 14 июня в храмах совершается особое Богослужение: вспоминаются усопшие, в том числе отдельно упоминаются пропавшие без вести, трагически погибшие в стихиях. В субботу начинается всенощное бдение, а в воскресенье праздничные службы.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь ветки березы, чтобы освятить, а потом несут домой как оберег. Можно, говорят, еще траву- мураву из церкви прихватить.

Работать нельзя

С древних времен есть поверье, что трудиться в Троицу нельзя. Лучше радоваться, сходить в храм.

А на земле работать и в следующие дни не стоит. «В Троицу и духов день-земля именинница, нельзя ее тревожить», - говорили бабушки. У опытных садоводов-огородников к этому празднику давно все посажено.

Особая яичница

- С древних времен существовало немало традиций, связанных с этим праздником, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. - К примеру, парни спешили в это время свататься к девушкам. Считалось, что если посватаются на Троицу, а поженятся на Покров, то супруги будут жить долго и счастливо.

По словам фольклористки, в древности в этот праздник было принято готовить наряду с другими вкусностями яичницу из двух яиц.

- Это был символ супружества, готовить который женщина должна была с молитвой, - рассказывает Наталья.

Священники к таким приметам относятся скептически:

- Может, одна бабушка рассказала, что к ней посватались в Троицу, и всю жизнь хорошо прожила, так и пошла примета, - улыбается священник Анатолий Бочкар.

Травяные отвары

- По народным приметам, в Троицу нужно непременно насобирать целебных трав и цветов, – рассказывает Васильева. - Считалось, что растения в этот день обладают особой чудодейственной силой, поэтому если засушить их правильно, а потом приготовить лекарственный чаек, то сохранишь крепкое здоровье.

Кстати, в коллекции музея «Мир времени» у фитотерапевта Сергея Корепанова есть уникальные старинные книги-травники. В одном из таких дореволюционных фолиантов, к примеру, написано, что стебли травяные нужно собирать тогда, когда растение начинает цвести, после они сушатся или на солнце, или в печи и сохраняются в деревянных ящиках, а ароматические в стеклянных или жестяных. Также говорится, что почки и листья собирают по утрам, но не очень рано, чтобы не были покрыты росою…

Дождик, дождик пуще

Кстати о росе. Считалось, что если прогуляешься в этот день босиком, то силы прибавятся и исполнятся мечты.

- Дождик в этот день был хорошим предзнаменованием,- рассказывает собирательница народных обрядов.- Молодежь выбегала на улицу, радостно крича: «Дождик, дождик - пуще, дам тебе гущи». Так, что если на Троицу будет дождь, то погуляйте под ним без зонтика и загадайте заветное желание. Ведь в этот день Святой дух рядом.