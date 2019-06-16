2019-06-16T08:58:28+03:00
Общество

Упали на балкон: жительница Барнаула спасла и приручила двух воробьев

Сейчас птенцы обрели новый дом
Юлия ЕВГРАФОВА
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Благодаря Юлии воробушки подросли, окрепли и научились летатьБлагодаря Юлии воробушки подросли, окрепли и научились летатьФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Неравнодушная жительница Барнаула Юлия спасла и смогла приручить двух птенцов воробьев. Как на своей странице в инстаграм пояснила женщина, малышей она нашла у себя на балконе.

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Птенцы
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-Уже пятое утро у меня начинается с восходом солнца и с этих горластых комочков. Заботятся, чтобы не проспала все самое интересное, – написала Юлия 2 июня у себя на странице.

Заботиться о птенчиках жительнице Барнаула пришлось как о маленьких детях. Они просили еды с 5 утра и до 11 вечера каждый час.

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Просят еды
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К слову, Юлия выкармливала их специальной смесью для воробьев, информацию о которой она нашла в интернете. В этом женщине помогали и ее дети, днем они ловили бабочек для голодных птенцов.

В итоге, за все это время, пока Юлия заботилась о птенцах, они стали ручными. Благодаря жительнице Барнаула воробушки подросли, окрепли и научились летать. Видео первого полета женщина также разместила на своей странице.

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Ну вот и полетели птички
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Также у Юлии дома живут попугай и шесть кошек. Жительница Барнаула написала в комментариях под своим постом, что одна из кошек была сильно возмущена присутствием маленьких пернатых в квартире, остальные усатые остались равнодушными.

После того, как воробьи стали ручными, их стало просто опасно выпускать на волю, поэтому женщина решила отдать детенышей в добрые руки. И буквально вчера она разместила пост о том, что новая хозяйка для птенцов найдена.

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Воробей
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- Вот и поехали мои пончики к новой маме, в большую семью с безумно красивыми собратьями - австралийским воробьям. Будем ждать новых фоточек, - написала Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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