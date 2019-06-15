Страшное ДТП на Алтае: ночью на трассе столкнулись иномарка и автобус

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло в ночь с 14 на 15 июня на 313 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе Алтайского края.

Автомобиль Daewoo Matiz на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу рейсовому автобусу Higer, который имел преимущество, и столкнулся с ним. От удара автомобиль улетел в кювет.

За рулем иномарки находился мужчина 80 лет. Автобусом маршрута «Чемал-Новосибирск» управлял мужчина 54-х лет. На месте от полученных травм скончались сразу двое – водитель и пассажир легкового автомобиля – 66-летняя женщина. В автобусе находилось 20 пассажиров и водитель – никто из них не пострадал.

ДТП около села Буланиха.Видео: Barnaul22

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

– Время позднее было. Мы ехали со стороны Барнаула. Зрелище страшное, от Daewoo Matiz ничего не осталось – обшивка в салоне вся висела, стекла выбиты, – написала в социальных сетях очевидец аварии Алена.

– Легковушка выезжала с Буланихи на трассу, водитель не заметил автобус. Удар был сильный – Matiz пролетел около 60 метров. В автобусе никто не пострадал, была повреждена правая фара и бампер. Удар в Matiz пришелся на дверь, сложилась крыша, – рассказал другой очевидец Александр.