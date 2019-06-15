2019-06-15T09:02:26+03:00
Происшествия

Страшное ДТП на Алтае: ночью на трассе столкнулись иномарка и автобус

От сильного удара погибли двое – 80-летний мужчина и 66-летняя женщина
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"/ Скриншот видео Barnaul22Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"/ Скриншот видео Barnaul22
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с погибшими произошло в ночь с 14 на 15 июня на 313 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе Алтайского края.

Автомобиль Daewoo Matiz на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу рейсовому автобусу Higer, который имел преимущество, и столкнулся с ним. От удара автомобиль улетел в кювет.

За рулем иномарки находился мужчина 80 лет. Автобусом маршрута «Чемал-Новосибирск» управлял мужчина 54-х лет. На месте от полученных травм скончались сразу двое – водитель и пассажир легкового автомобиля – 66-летняя женщина. В автобусе находилось 20 пассажиров и водитель – никто из них не пострадал.

ДТП около села Буланиха.Видео: Barnaul22

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.

– Время позднее было. Мы ехали со стороны Барнаула. Зрелище страшное, от Daewoo Matiz ничего не осталось – обшивка в салоне вся висела, стекла выбиты, – написала в социальных сетях очевидец аварии Алена.

– Легковушка выезжала с Буланихи на трассу, водитель не заметил автобус. Удар был сильный – Matiz пролетел около 60 метров. В автобусе никто не пострадал, была повреждена правая фара и бампер. Удар в Matiz пришелся на дверь, сложилась крыша, – рассказал другой очевидец Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Соревнования по картингу проходят в Бийске
В Камне-на-Оби от автомастерской укатили BMW
Комментаторы «Матч ТВ» сыграют в футбол на Алтае
Детям-сиротам дали в Бийске 38 квартир
В Барнауле девушка выпала с лоджии
Один год условно: В Алтайском крае пьяный судебный пристав подрался с полицейским
Получите кэшбэк 10% на покупку авиабилетов
Следователи нашли виновного в трагедии с мальчиком, потерявшим обе руки
На Алтае займутся развитием экстрим-туризма
Жителя Барнаула мошенники обманули на 33 тысячи рублей
Журналистов канала «Толк» не пустили на выборы ректора АлтГУ
Барнаульцу дали реальный срок за обещание убить свою мать
Спасатели Алтай-Кокса подтвердили готовность к проведению спасательных работ
Житель Новоалтайска убил знакомого, а после - сжег в печи
Штормпрогноз объявили в Алтайском крае
В Барнауле трамваи поменяют свои маршруты на несколько дней
Следователи заинтересовались скандалом, который бийчанка закатила полному мальчику
Иван Нифонтов презентовал международный спортивный проект Ирине Родниной
В Барнауле ограничат движение на Малахова
Коттедж с фонтаном продают на Алтае
Автомобиль врезался в дерево на трассе Барнаул-Бийск, погиб человек
Энергетики составили антирейтинг управляющих организаций Барнаула
Львица Ая из барнаульского зоопарка впервые родила