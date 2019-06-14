Грозы, ливни и ветер надвигаются на Алтай

На Алтайский край надвигается непогода – синоптики прогнозируют дожди, грозы, ветер и даже град.

Погода начала портиться уже в ночь с 13 на 14 июня – в некоторых районах прошел дождь с грозой. Днем дождь и гроза продолжатся в отдельных районах. Синоптики не исключают, что может даже пойти град. Днем воздух прогреется до +24...+29, в северо-западных районах +18...+23 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 19-24, при грозах шквалы до 25-27.

В Барнауле днем 14 июня столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов, в начале дня небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ночью 15 июня в Алтайском крае дождь, местами сильный дождь, гроза, град, ветер юго-восточный 4-9, местами порывы 11-16 метров в секунду. Днем +24…+29, в северо-западных районах +18…+23 градусов. Днем также дождь, местами сильный, гроза, град, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле ночью 15 июня синоптики прогнозируют +11…+13 градусов, небольшой дождь, грозу, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов, умеренный дождь, гроза, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

16 июня дождь и гроза ожидаются в большинстве районах Алтайского края. Днем столбик термометра по региону поднимется до +18…+23, в западных районах +13…+18 градусов.

Отметим, что, по данным синоптиков, с 14 по 20 июня в Алтайском крае средняя температура ожидается на уровне +12…+18 градусов: ночью, в среднем, +9…+15, днем +15…+21. В этот период на территории края прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров, происшествий на автомобильном транспорте, на объектах ЖКХ.