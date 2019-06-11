Туризм, спорт и молодежная политика: Как движется в этих направлениях Алтай

Накануне в Белокурихе представители и депутаты Государственной Думы обсудили с министрами и бизнесменами Алтайского края идеи развития спорта, туризма и молодежной политики.

Туризм

Активными темпами в Алтайском крае развивается туризм. Только за последние годы в рамках федеральной целевой программы были созданы объекты в Барнауле, Бийске и Белокурихе-2. Привлекают они туристов со всей России и зарубежья.

– «Белокуриха-2» - это один из самых перспективных туристических объектов. На мой взгляд, это место претендует занять одно из самых, самых высоких мест на карте туристической, – отметил председатель комитета Госдумы Михаил Дегтярев.

– Мест и точек притяжения на карте Алтайского края еще много. В том числе, мы говорим про сельский туризм, про центральную и западную части, где безграничны возможности наших озер, лечебной грязи. И в перспективе эти направления могли бы найти свое развитие, – выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Туристический поток в Алтайский край растет, но вместе с ним повышаются и запросы туристов. Для того чтобы удовлетворять их, нужны новые направления – гастрономические, ЭКО и сельские туры. Их развитие должно идти в ногу с активным продвижением.

Фото: Сергей Кулыгин

– Мы вышли с предложением привезти информационные туры из федеральных туроператоров, чтобы они посмотрели этот продукт. С нашей точки знания, он интересный, и новый для региона. И этот тот продукт, который может выстрелить в ближайшие пять лет и дать хорошее количество туристов, – заявила советник руководителя федерального агентства по туризму Наталья Осипова.

Эксперты также выразили уверенность в том, что необходимо исключить из туристического рынка региона нелегальных предпринимателей. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева отметила, что нелегальный туризм вредит репутации региона, а также негативно влияет на формирование имиджа Алтая, как современного туристического центра с высоким качеством сервиса, и сдерживает рост легального бизнеса.

– Ведется большая работа, не просто по частному внесению поправок в профильный 132 федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а по комплексному изменению подходов к этому или новому принимаемому закону, – отметила депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

Спорт и молодежная политика

Обсуждали эксперты и перспективы развития физической культуры и спорта в Алтайском крае. Главной задачей они видят привлечение как можно большего числа детей в эту сферу. В ближайшие годы в рамках национального проекта в каждом муниципалитете региона должны появиться спортивные площадки, а в Бийске могут построить ледовый дворец.

Депутаты Государственной Думы высоко оценили взаимодействие бизнеса и власти в развитии социальной инфраструктуры. За счет местных компаний в Дружбе и Бочкарях Целинного района уже построены современные спортивные и социальные объекты, а в планах открыть бассейн. Депутаты обещали помочь включить проект в федеральную программу.

– Виктор Петрович, я прошу вашей поддержки, потому, что без вашей инициативы этого не будет, – сказал Бариев.Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев обратился лично к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

На заседании выездного комитета депутаты обсудили киберспорт, как социальное явление. Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев рассказал об особенностях развития этого вида спорта, отметив, что на федеральном уровне постоянно идут дискуссии в профессиональном сообществе и на парламентских слушаниях.

Фото: Сергей Кулыгин

– Коллеги, думаю, что самое правильное, что мы можем сделать на этом этапе развития, вот этого явления – это деликатно поддержать и не мешать развиваться с учетом того, что у них это действительно получается, – отметил Александр Прокопьев.

Депутат подчеркнул, что наш регион находится в актуальном тренде по развитию киберспортивных дисциплин. Так, 8 сентября, во Дворце культуры города Барнауле пройдет финал третьего турнира «Altai Open Cup». Такие мероприятия проходят не в каждом регионе, поэтому жителям Алтайского края и Сибири повезло – спортсмены получают спортивные разряды и призовые места. Это дает ребятам шанс состояться и зафиксироваться на киберспортивной карте России.