Капут садовым вредителям!
Первый месяц лета в разгаре. В предстоящие выходные горожане рванут на дачи. Радуясь солнышку, воле и мягкой траве под пятками, не забудьте, что первая партия садовых вредителей уже вышла на тропу войны. В перерывах между шашлыками не мешало бы объявить бой этой нечисти - иначе капут будущим наливным яблочкам, свежим хрустящим огурчикам, капусте и другим вкусным витаминам с грядки.
Зола от зла
Опытные барнаульские садоводы давно знают не одно «секретное оружие» против гадкой напасти. Одно из самых известных - зола.
- Я ежегодно подпудриваю лук, морковь, капусту золой, - рассказывает пенсионерка Серафима Каргабольцева. - Лучше это делать после дождя - так зола прилипает лучше. По словам Серафимы Христофоровны, «серая пудра» отлично помогает от луковой и морковной мухи.
Не выбрасывайте луковую шелуху
Дачница Вера Смокотина никогда не выбрасывает луковую шелуху.
-Разбрасываю ее среди кустиков земляники и та отпугивает клещей, - рассказывает женщина.
Отвар луковой шелухи, по ее словам также хорошо помогает от морковной мухи.
- Я тоже использую луковую шелуху, - поделилась с «КП» садовод Вера Смагина. - Отвар делаю так: полведра шелухи заливаю водой (10 литров), через сутки процеживаю и разбавляю в два раза.
Такой настой, по словам Смагиной, отличный «отпугиватель» тли и растительных клещей.
Отогнать муху перцем
По словам опытного садовода Михаила Голикова, морковную муху можно также отпугнуть перченой водичкой.
- Добавляете в ведро воды ложку молотого перца (хоть красного, хоть черного) и поливаете морковь перед прореживанием,- советует Николай Иванович.
Грузите апельсины бочками
Еще один вкусно пахнущий рецепт от дачницы Нины Вербицкой - апельсиновый настой:
- Я беру сухие апельсиновые корки, заливаю теплой водой (10 литров на килограмм) и оставляю настой на три дня в теплом темном месте, а потом прыскиваю все растения. Это хорошо омогает против тли и мучнистых червей.
Поливаем капусту раствором уксуса
- Спасти капусту от вредителей мне помогает уксус, - рассказала дачница Ольга Птичкина. - Беру ложку 70 процентного столового уксуса на ведро воды и опрыскиваю растения. Вредители тут же отступают.
По словам Птичкиной, боятся уксуса и тля и бабочки-белянки.
«Нашатырка» и шампунь для яблонь
По словам пенсионерки Веры Смокотиной, как только она замечает тлю на яблоне, тотчас добавляет в ведро две столовых ложки нашатырного спирта, туда же вливает столовую ложку шампуня и опрыскивает дерево.
-Тлю,- говорит , - после этого как ветром сдувает.
Боятся остренького
Среди народных средств, отпугивающих вредителей также назывались табачная пыль, настойки чеснока, помидорной ботвы, тысячелистника, полыни, раствор хозяйственного мыла, шампунь для животных от блох и т.д. Ну и, конечно, сегодня для дачников есть богатый выбор различных препаратов, только если будете использовать их внимательно читайте инструкцию!
ИСТОЧНИК KP.RU