Капут садовым вредителям!

Первый месяц лета в разгаре. В предстоящие выходные горожане рванут на дачи. Радуясь солнышку, воле и мягкой траве под пятками, не забудьте, что первая партия садовых вредителей уже вышла на тропу войны. В перерывах между шашлыками не мешало бы объявить бой этой нечисти - иначе капут будущим наливным яблочкам, свежим хрустящим огурчикам, капусте и другим вкусным витаминам с грядки.

Зола от зла

Опытные барнаульские садоводы давно знают не одно «секретное оружие» против гадкой напасти. Одно из самых известных - зола.

- Я ежегодно подпудриваю лук, морковь, капусту золой, - рассказывает пенсионерка Серафима Каргабольцева. - Лучше это делать после дождя - так зола прилипает лучше. По словам Серафимы Христофоровны, «серая пудра» отлично помогает от луковой и морковной мухи.

Не выбрасывайте луковую шелуху

Дачница Вера Смокотина никогда не выбрасывает луковую шелуху.

-Разбрасываю ее среди кустиков земляники и та отпугивает клещей, - рассказывает женщина.

Отвар луковой шелухи, по ее словам также хорошо помогает от морковной мухи.

- Я тоже использую луковую шелуху, - поделилась с «КП» садовод Вера Смагина. - Отвар делаю так: полведра шелухи заливаю водой (10 литров), через сутки процеживаю и разбавляю в два раза.

Такой настой, по словам Смагиной, отличный «отпугиватель» тли и растительных клещей.

Отогнать муху перцем

По словам опытного садовода Михаила Голикова, морковную муху можно также отпугнуть перченой водичкой.

- Добавляете в ведро воды ложку молотого перца (хоть красного, хоть черного) и поливаете морковь перед прореживанием,- советует Николай Иванович.

Грузите апельсины бочками

Еще один вкусно пахнущий рецепт от дачницы Нины Вербицкой - апельсиновый настой:

- Я беру сухие апельсиновые корки, заливаю теплой водой (10 литров на килограмм) и оставляю настой на три дня в теплом темном месте, а потом прыскиваю все растения. Это хорошо омогает против тли и мучнистых червей.

Поливаем капусту раствором уксуса

- Спасти капусту от вредителей мне помогает уксус, - рассказала дачница Ольга Птичкина. - Беру ложку 70 процентного столового уксуса на ведро воды и опрыскиваю растения. Вредители тут же отступают.

По словам Птичкиной, боятся уксуса и тля и бабочки-белянки.

«Нашатырка» и шампунь для яблонь

По словам пенсионерки Веры Смокотиной, как только она замечает тлю на яблоне, тотчас добавляет в ведро две столовых ложки нашатырного спирта, туда же вливает столовую ложку шампуня и опрыскивает дерево.

-Тлю,- говорит , - после этого как ветром сдувает.

Боятся остренького

Среди народных средств, отпугивающих вредителей также назывались табачная пыль, настойки чеснока, помидорной ботвы, тысячелистника, полыни, раствор хозяйственного мыла, шампунь для животных от блох и т.д. Ну и, конечно, сегодня для дачников есть богатый выбор различных препаратов, только если будете использовать их внимательно читайте инструкцию!