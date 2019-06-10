«Ночной бал» в честь Пушкина прошел в Барнауле

Что делать, когда хочется порыва чувств, как у Мопассана, кринолинов и вообще, праздника, но ты житель 21 века? Шить платье и учиться классическим танцам! В Барнауле что ни праздник, так уличный бал. Последний из них состоялся на Мало-Тобольской в честь дня рождения Александра Пушкина. Присоединиться к костюмированному действию мог любой желающий – профессиональные танцоры показывали несложные движения.

- Участниками мероприятия стали более 100 костюмированных танцоров из Барнаула, Бийска, Новосибирска. На балу побывало более 400 зрителей. По сравнению с прошлым годом интерактивная программа с танцевальными мастер-классами заметно расширилась. Гости мероприятия окунулись в атмосферу пушкинской эпохи и научились танцевать несложные вальсы и контрдансы, которые были популярны на балах XIX века. Кроме того, зрителям рассказали о моде той эпохи и о знаковых событиях в Барнауле 1820-1830-х годов, - сообщает городская администрация.

Также в это время проходил праздник в сквере у Алтайской краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова. Там читали стихи поэта и пели песни, посвященные Александру Пушкину и Наталье Гончаровой.