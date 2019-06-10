Алтайский депутат заступился за журналиста Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков

История корреспондента «Медузы» всколыхнула все журналистское сообщество. На одной стороне «баррикады» оказались сотрудники полиции, которые уверяют, что у Ивана обнаружили мефедрон и кокаин, на другой – друзья, коллеги и близкие люди, утверждающие, что журналист был далек от запрещенных веществ.

Месть?

Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов, известный своими либеральными убеждениями, в 2018 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным задал главе государства неудобный вопрос об уголовном преследовании за лайки и репосты. Тема на тот момент была крайне актуальной. В частности, в Барнауле как раз судили нескольких молодых людей, в том числе и Марию Мотузную за репост так называемых интернет-мемов на религиозной почве, которые по версии следствия оскорбляли чувства верующих. Дело Мотузной закончилось благополучно. Преследование было прекращено за отсутствием состава преступления и Мотузную исключили из списка экстремистов.

На этот раз депутат вознамерился осветить проблему преследования «неудобного» для власти Москвы журналиста. Сергей направил официальное обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой о проверке действий полиции против Ивана Голунова.

- Друзья Ивана говорят, что он никак и никогда не был связан с наркотиками. Что всё это явная подстава - месть за какое-либо прошлое расследование или попытка остановить новое, - сообщил депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов.

Фото с личной страницы героя публикации

Акции в поддержку

Как только появилась информация о том, что Ивана задержали, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков и генеральный директор издания Галина Тимченко заявили, что убеждены в том, что их журналист не виновен. Они запустили масштабную компанию по освещению этой ситуации. Иван стал известен после своих расследований о том, как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок. Также широкую известность получил его материал о миллиардных доходах вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, который декларирует лишь малую часть своих доходов. 6 июня 2019 года перед встречей с информатором Ивана остановили сотрудники полиции и обнаружили у него при себе несколько пакетиков запрещенных веществ.

Журналист сразу же заявил о готовности пройти любые тесты, сдать кровь и волосы на анализы, но по какой-то причине процесс оттягивали. В квартире корреспондента, по версии следствия, были обнаружены весы и еще несколько пакетов наркотиков. В дальнейшем выяснилось, что фото, предоставленные сотрудниками полиции, вовсе не из квартиры Ивана. Некоторые издания сообщали о том, что корреспондента избивали, что у него диагностировано сотрясение мозга и перелом ребер. В городской клинической больнице № 71, куда Голунова отправляли после СИЗО, эти сведения не подтвердили. На данный момент журналиста отпустили под домашний арест.

За Голунова вступились деятели культуры, музыканты, писатели, предприниматели и многие другие. «Медуза» выпустила видеоподборку, в которой поучаствовали Владимир Познер, Леонид Парфенов, Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая, Тина Канделаки, Максим Шевченко, Оксимирон, Евгений Чичваркин.

Актер Константин Хабенский выступил в поддержку Ивана Голунова во время церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в Сочи, утверждая, что «предпринимаются попытки закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду».

Теперь про ситуацию с Иваном знает огромное количество людей. Через два месяца домашнего ареста его ждет непростой процесс, остается надеяться, что все обстоятельства громкого дела примут во внимание.

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