Депутаты Госдумы проверили туристические и спортивные объекты в Алтайском крае

В Алтайском крае с 8 по 10 июня проходит выездное совещание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Только за минувшие выходные депутаты посетили порядка 15 туристических и спортивных объектов.

В списке этих объектов одним из первых стал Нагорный парк в Барнауле. В оценке этого проекта не обошлось и без здоровой критики. Но, несмотря на это, не забыли и про тот факт, что это место очень полюбилось горожанам и туристам. Ведь эта территория входит в кластер «Барнаул – горнозаводской город» и представляет большую историческую значимость.

Фото: Сергей Кулыгин

- То, что у вас сохранился старинный облик города – это очень здорово. Я считаю. Что это нужно обязательно постараться удержать. Даже вот отсюда видно старые дома. Я вот сам из Казани. К сожалению, мы во многом это потеряли, - рассказал Марат Бариев, депутат Госдумы РФ.

На суд депутатов представили и недостроенный барнаульский ледовый Дворец в Октябрьском районе. Его стройка была заморожена из-за банкротства застройщика. Эту проблему пообещал решить Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист и депутат Государственной думы РФ. Он отметил, при решении вопроса ледовый Дворец можно достроить за 1,5 года.

Депутаты приезжали посмотреть и на «Золотые ворота» бийского кластера. Этот проект реализуется с 2011 года в рамках федеральной целевой программы «развитие внутреннего и въездного туризма». Ранее там обнаружили нарушения срока строительства, которое было связано, в том числе, с недостаточным привлечением инвесторов.

- На данный момент здесь сформирована та территория, которая будет важна для актуального развития Бийска. По сути от стелы до Нефтебазы – есть 270 гектар земли, в которые вложены государственные деньги в инфраструктуру, и они могут быть использованы, для того, чтобы заякорить здесь достойные проекты, - отметил Александр Прокопьев, депутат Государственной думы РФ.

Фото: Сергей Кулыгин

Сейчас на главной площадке «Золотых ворот» работает только придорожный комплекс Горная страна. Его инвесторами стали предприниматели из Бийска Алексей и Вера Саламатовы. В строительство они вложили без малого 50 миллионов рублей. Тем не менее, большая часть туристов едут в горы по объездной дороге, минуя «Золотые ворота». Это негативно сказывается на развитии бизнеса в туркластере. Бизнесмен Алексей Саламатов считает, что эту проблему можно решить заменой дорожных знаков.

А вот состоянием дороги на другом объекте - в Белокурихе-2, депутаты остались довольны.

- Великолепная дорога, построенная за счет средств федерального бюджета, теперь инвесторы готовы сюда вкладывать деньги. И это логичное продолжение всемирно известного курорта. Уникальность этой площадки в том, что здесь будет совмещен культурно-познавательный, экологический и санаторно-курортное лечение. Такого в мире нет нигде, - сказал Михаил Дегтярев, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Фото: Сергей Кулыгин

На этом же объекте, на высоте 800 метров над уровнем моря, был создан и лыжно-биатлонный комплекс. У которого есть все шансы, чтобы в будущем стать площадкой для проведения различных соревнований, в том числе и мирового уровня.

Без внимания депутатов Госдумы не остались и сельские территории. Они побывали в Целинном районе, где бизнес инвестирует свои деньги в развитие социальных и спортивных объектов. В селе Дружба - там находится лучшее футбольное поле в крае и в Бочкарях, где работает круглогодичная ледовая арена. Также там заканчивается строительство гостиницы и спортивно-оздоровительного комплекса. Все это даст возможность проводить тренировочные сборы нашим спортсменам и гостям из соседних регионов.

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин

Помимо посещения спортивных и туристических объектов, депутаты примут участие в работе молодежного управленческого форума «Алтай. Территория развития». Итоги поездки подведут на расширенном заседании комитета.