Советы на удачу от ведического астролога: когда лучше стричься и надевать обновки в июне 2019 года
Благоприятное время для стрижки
- Волосы являются своеобразными природными антеннами нашего организма. Любое воздействие на волосы оказывает влияние на нас. Не стригитесь поздно вечером или ночью, это время тамаса (невежества), - рассказывает ведический астролог из Барнаула Светлана Черемисина. – Также тщательно выбирайте мастера - во время стрижки меняются эфирное, ментальное, астральное биополя! Чем старше мастер, тем сильнее его влияние. Лучше выбирать энергичного, жизнерадостного человека одного с вами пола!
Чтобы волосы были красивые и здоровые, астролог советует стричься в июне 2019 года в следующие дни:
- 12 июня
- 13 июня
- 14 июня до 8.00 (время мск.)
- 20 июня до 13.00 (время мск.)
- 27 июня
- 28 июня до 06.30 (время мск.)
Обновки: когда их лучше надевать
- В июне достаточно дней для того, чтобы покрасоваться в обновках. Поверьте, от надевания новой одежды, обуви, аксессуаров, можно получить определённый результат. Зависит это от созвездия, в котором пребывает в данный момент Луна, - уверяет Светлана Черемсина.
Одним словом, если вы будете надевать обновки согласно лунному «расписанию», то это может привлечь в жизнь определенные блага – например, деньги, успех, выгодные связи и т.д. Хотите верьте – хотите нет. А лучше всего просто проверьте это на себе.
Итак, какие блага вам может принести надевание обновок в определенные дни июня 2019 года:
10 июня с 16.30 - получение денег
12 июня - успех в делах
13 июня - благоприятные назначения, с 09.00 (время мск.) - хорошую пищу
14 июня - хорошую пищу, с 8.00 (время мск.) - популярность
20 июня до 13.00 (время мск.) - роскошный пир
27 июня – драгоценные камни
ИСТОЧНИК KP.RU