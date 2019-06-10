Видео: 69-летний водитель автобуса протаранил машину с ребенком

Пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль, который стоял на обочине на «Чуйском тракте». Как уверяют очевидцы, авария произошла на ровном месте – хорошая видимость, относительно свободная трасса – но водитель не оценил расстояние и зацепил легковушку.

Видео с моментом ДТП .

По словам подписчиков сообщества «Инцидент Барнаул», 12-летний мальчик находился на улице - возле левой задней части автомобиля, там, куда и пришелся удар. В ГИБДД сообщили, по предварительной информации, ребенок находился в автомобиле. Так или иначе, от полученных травм он скончался на месте.

- Компания на двух машинах возвращалась с отдыха на Телецком озере. У одного из автомобилей был неисправен генератор и периодически они останавливались на обочине, чтобы поменять местами аккумуляторы, так было и в этот раз, - пишет паблик.

За рулем пассажирского автобуса, который выполнял рейс Белокуриха – Барнаул, находился мужчина 1950 года рождения. Недавно ему исполнилось 69 лет. Очевидцы пишут в социальных сетях, якобы автобус всю дорогу бросало по трассе. Так ли это на самом деле, выяснят следователи.

По факту ДТП проводится проверка.