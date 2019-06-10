Жителей Алтайского края ждет короткая рабочая неделя

Летняя неделя с 10 по 16 июня порадует большинство жителей края, которые любят побольше отдохнуть. Ведь 12 июня вся страна будет праздновать День России. Также этот день часто россияне называют Днем независимости России.

В среду — посреди рабочей недели объявлен выходной для всех граждан, которые работают пять дней в неделю с понедельника по пятницу. Также во вторник, 11 июня, будет сокращенный день, он будет короче на час, по сравнению с обычным рабочим днем с 9.00 до 18.00. Таким образом, в июне будет 19 рабочих и 11 выходных дней.

В Барнауле День России отпразднуют в парках отдыха и на знаковых площадках города. На Площади Сахарова концертная программа начнется в 18.00 и продлится вплоть до праздничного салюта, который состоится в 22.30.

В 2018 году ситуация с празднованием дня, объединяющего всех граждан Российской федерации, была немного иная. Праздник выпадал на вторник, в связи с чем было принято решение перенести выходной с предыдущей субботы на понедельник, благодаря этому россияне отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня.

Справка КП

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФРС. Дата стала праздничной с 1992 года. Поэтому праздник Дня России отмечается уже 28-ой раз.