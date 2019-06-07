Папа-кенгуру: как отцы помогают выхаживать недоношенных детей

Рожденные раньше положенного срока дети, как котята – маленькие и хрупкие. Только представьте себе, в Алтайском крае были случаи, когда врачи выхаживали малышей весом 450 граммов. Большинство недоношенных детей, которые родились в регионе – вырастают здоровыми и крепкими малышами.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Причины, почему детки торопятся появиться на свет, могут быть разными, например, это двойни или тройни. Другие причины – осложнения во время беременности, - рассказала Антонина Белинина, заместитель главврача по клинико-экспертной работе перинатального центра «Дар».

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

Метод «кенгуру»

Всего за прошлый год в Алтайском каре родились 1711 недоношенных детей. Чтобы их выходить используют разные методики, одна из них называется «кенгуру». Суть в том, что малыша кладут на грудь маме или папе. Малютка слышит сердцебиение родителя, чувствует тепло кожи и прикосновения рук – это помогает создать вокруг него ауру защищенности и положительный эмоциональный фон, необходимый для выживания.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Муж брал отпуск, чтобы помочь с малышами, - рассказывает Марина, у которой родилась двойня почти на шесть недель раньше положенного срока. – Он каждый день приходил, и по методу «кенгуру» брал кого-то из детей – суть в том, что он ложится на кровать, снимает футболку, а ребенка кладут сверху. Их накрывают одеялом, и малыш таким образом греется. Сейчас он вышел на работу, и ему на смену приехала бабушка.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

У другой семьи дочка родилась на 28 неделе с весом 1,3 килограмма. Алина – второй ребенок Романа и Елены. 8 июня ей исполнится полгода. От момента до выписки прошло три месяца.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я верила в нее с первых минут, честно признаться, дочка не особенно отличалась от нашего первого ребенка, который родился доношенным. Наверное, главное отличие было в нашем отношении – мы больше переживали, больше трепета было. К 4 месяцу жизни она набрала вес. Конечно, она чуть меньше ростом, но во всем другом нисколько не отличается – переворачивается, «гулит», все как обычные дети, - рассказала Елена.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

Внутриутробное переливание крови

Врачи и медсестры борются за каждый грамм веса новорожденных, а каждая история воспринимается, как своя собственная.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

- У нас сейчас ребеночек лежит, у которого внутриутробно было четыре переливания крови. Это делали из-за того, что у ребенка с мамой был конфликт по резус-фактору, организм матери начал воспринимать плод, как чужеродное тело. Малыш начал погибать, поэтому потребовалось переливание крови. Сейчас маленькому Косте почти три недели, он, как и мама чувствуют себя хорошо и готовятся на выписку, - рассказала Инна Меденцева, врач-неонатолог отделения патологии новорожденных краевого перинатального центра.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас можно с уверенностью сказать, что у малышей, рожденных раньше срока, есть все шансы вырасти здоровыми и крепкими детками. В этом помогают высокотехнологичная медицина и родительская любовь.

В "Даре" прошел праздник, посвященный рожденным раньше положенного срока детям.Фото: Олег УКЛАДОВ