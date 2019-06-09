Если бы все так выглядели в 41: мама троих детей победила в Кубке России по бодифитнесу

Недавно жительница Новоалтайска Виктория Меденцева победила на Кубке России по бодифитнесу сразу в двух номинациях. 41-летнюю мать троих детей признали лучшей в «Модельном фитнесе» и нововведенной категории «Фитнес-мама».

Виктория (слева)Фото: Олег УКЛАДОВ

После смерти мужа Виктория одна воспитывает троих мальчишек – 16-летнего Никиту, Матвея, которому 14 и семилетнего Елисея. Несмотря на это женщина находит время на занятия в зале, а своими победами мотивирует детей.

- Дети очень ждут моих побед. Старший сын у меня хоккеист, у него много медалей. Он любит шутить, что скоро у меня медалей будет больше, чем у него. А с Матвеем мы даже вместе ходим в тренажерный зал летом. Елисей еще маленький и мы пока не определились, чем он будет заниматься, - рассказывает Виктория.

Виктория до занятий в зале с младшим и старшим сыновьямиФото: из личного архива героя(ев) публикации

В тренажерный зал жительница Новоалтайска пришла 4 года назад. Тогда девушка была недовольна своей фигурой. Виктория вспоминает, что всегда была очень худой, даже после трех родов цифры на весах показывали привычные 40 кг (при росте 160 см).

- У меня постоянно был недостаток веса. Я рожать то ходила с весом 52 кг. А после родов все быстро уходило, и возвращался привычный вес. Попы у меня не было, ноги - как палки. Просто очень худая, - добавляет женщина.

Виктория до занятий в залеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Еще одной мотивацией для Виктории стали девушки в инстаграм. Их фото «до» и «после» занятий в зале послужили для женщины «волшебным пинком».

Чтобы поправиться Виктории пришлось научиться питаться строго по режиму. Теперь в ее меню всегда большое количество калорий.

- Утром у меня обязательно плотный завтрак - каша, яйца, протеин. Вообще я ем 4 раза в день, плюс перекусываю протеиновыми батончиками. Можно и конечно и чаще есть, но мне обычно просто некогда, - объясняет жительница Новоалтайска.

Женщина занимается в зале уже 4 годаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, у мальчишек Виктории свое меню. Они любят блинчики, оладьи и пирожки. Все это с большим удовольствием пекут для них бабушки. А вот женщина старается воздержаться от такой еды. Виктория уверенна, что ей нужна только качественная мышечная масса.

Через три года занятий в зале женщина одержала свою первую победу в соревнованиях, потом еще одну, а в этом году заняла первое место сразу в двух номинациях. Помимо привычной категории «Модельный фитнес» Викторию признали лучшей «Фитнес-мамой». Женщина считает, что если есть цель, то времени может хватить и на воспитание детей, и на себя.

Виктория со старшим сыном НикитойФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда я начала ходить в зал, младшему сыну было 3 года, в садик он еще не ходил, бабушки были на работе. И я брала его с собой в зал либо оставляла со старшими. Поэтому нехватка времени - это всего лишь отговорка,- говорит Виктория.

После того, как жительнице Новоалтайска удалось обрести фигуру мечты, внимание мужчин к ней значительно возросло. Да и самооценка стала намного выше.

Виктория МеденцеваФото: Олег УКЛАДОВ

- Внимания всегда хватало со стороны мужчин, и никто не говорил мне ничего плохого по поводу фигуры. Просто я сама понимала, что одежда на мне не сидит хорошо, все висит как на вешалке. Раньше я не могла себе позволить надеть платье, потому что на худых ногах смотрелось некрасиво. Я все время ходила только в штанах. Сейчас могу позволить себе надеть все, - рассказывает Виктория Меденцева.