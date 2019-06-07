Остался один день: где ветераны Афганистана Барнаула могут получить юбилейные медали
В этом году исполняется 30 лет со времен окончания боевых действий в Афганистане. Участникам войны со всего Алтайского края разослали памятные медали. А вот жителям Барнаула вручат медали лично. 7 июня – последний день, когда можно торжественно принять юбилейную награду в любой из районных администраций краевой столицы. Но если 7 июня вы не успеете забрать свою медаль, ее передадут в отделение союза «афганцев» на ул. Анатолия,97. Там ее можно забрать в любой будний день с 9.00 до 16.00. При себе нужно иметь паспорт и ветеранское удостоверение.
Как выглядит медаль
На лицевой стороне юбилейной медали изображены солдаты на бронетранспортере, под ними – цифра 30 и флаги СССР и Афганистана. На реверсе награды надписи: «40-я армия» и «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане». Медалью поощряют бойцов за верную и достойную службу, за патриотизм и самоотверженность, которую проявили участники боевых действий в тот страшный период.
Медали ветеранов Афганистана. Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Не все дожили до медали
За время войны в Афганистане (с 1979 по 1989 год) по разным оценкам погибло от 15 до 50 тысяч солдат, около тысячи пропали без вести.
По официальным данным, сейчас в Алтайском крае проживает более 4,5 тысяч ветеранов Афганистана. Большинство из них уже получили свои медали в районных центрах и городах края.
- Многие ребята из нашего края, которые проходили войну, уже ушли из жизни после полученных травм и ранений. Важно, чтобы жители Алтайского края и России помнили о людях, которые отдали несколько лет службе, а кто-то и вовсе ушел из жизни в бою, - рассказал председатель правления Алтайской краевой организации ветеранов Афганистана Сергей Завалихин.
Мемориал «афганцам»
В Барнауле на территории школы №49 расположен памятник ветеранам, погибшим в войне. Во дворе находится тяжелый танк ИС-3 и ракетный комплекс «Земля-воздух». Также на мемориальной плите отдана дань памяти ученикам барнаульской школы Владимиру Боровых и Юрию Долгову.
ИСТОЧНИК KP.RU