2019-06-07T10:42:25+03:00
Общество

Остался один день: где ветераны Афганистана Барнаула могут получить юбилейные медали

После 7 июня награды передадут в Дом афганцев
БОРЗОВ Денис
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Ветеранам уже начали вручать медали. Фото: пресс-служба администрации БарнаулаВетеранам уже начали вручать медали. Фото: пресс-служба администрации Барнаула
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В этом году исполняется 30 лет со времен окончания боевых действий в Афганистане. Участникам войны со всего Алтайского края разослали памятные медали. А вот жителям Барнаула вручат медали лично. 7 июня – последний день, когда можно торжественно принять юбилейную награду в любой из районных администраций краевой столицы. Но если 7 июня вы не успеете забрать свою медаль, ее передадут в отделение союза «афганцев» на ул. Анатолия,97. Там ее можно забрать в любой будний день с 9.00 до 16.00. При себе нужно иметь паспорт и ветеранское удостоверение.

Как выглядит медаль

На лицевой стороне юбилейной медали изображены солдаты на бронетранспортере, под ними – цифра 30 и флаги СССР и Афганистана. На реверсе награды надписи: «40-я армия» и «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане». Медалью поощряют бойцов за верную и достойную службу, за патриотизм и самоотверженность, которую проявили участники боевых действий в тот страшный период.

Медали ветеранов Афганистана. Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Медали ветеранов Афганистана. Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Не все дожили до медали

За время войны в Афганистане (с 1979 по 1989 год) по разным оценкам погибло от 15 до 50 тысяч солдат, около тысячи пропали без вести.

По официальным данным, сейчас в Алтайском крае проживает более 4,5 тысяч ветеранов Афганистана. Большинство из них уже получили свои медали в районных центрах и городах края.

- Многие ребята из нашего края, которые проходили войну, уже ушли из жизни после полученных травм и ранений. Важно, чтобы жители Алтайского края и России помнили о людях, которые отдали несколько лет службе, а кто-то и вовсе ушел из жизни в бою, - рассказал председатель правления Алтайской краевой организации ветеранов Афганистана Сергей Завалихин.

Мемориал «афганцам»

В Барнауле на территории школы №49 расположен памятник ветеранам, погибшим в войне. Во дворе находится тяжелый танк ИС-3 и ракетный комплекс «Земля-воздух». Также на мемориальной плите отдана дань памяти ученикам барнаульской школы Владимиру Боровых и Юрию Долгову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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