Многодетная мать из Алтайской деревни мечтает о своей мини-ферме

Еще недавно мать четверых детей Анна Паршикова жила обычной городской жизнью, работала фотографом, ездила в командировки и тем самым содержала семью. Но после болезни сына женщина поняла, что жизнь теперь не может быть такой, как прежде. Анна создала свое хозяйство и через интернет собирает деньги на мини-ферму.

Нашли спасение на природе

В 2016 году Анна Паршикова с детьми решила уйти от мужа, который ее постоянно терроризировал, и вместе с детьми уехала жить в поселок «Восход». Толчком переехать в сельскую местность стала редкая генетическая болезнь сына Алешеньки – у мальчика недостаток кровяных клеток, которые отвечают за иммунитет. Мальчик мог заболеть простудой и лечиться намного дольше, чем обычный человек. Для лечения этой болезни Алеше нужно было часто пить козье молоко – в нем очень много белка, почти как в материнском, оно богато витаминами A и C. А если верить греческим мифам, сам Зевс был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи. Эти предания возникли не просто так - продукт помогает выводить вредные вещества из организма и бороться с вирусными заболеваниями.

В первое время семья Паршиковых покупала козье молоко. Но оно весьма дорогое, обходилось в 100-150 рублей за литр. Для многодетной семьи, которая в тот момент выживала на пенсию отца Анны и детские пособия, это было настоящей роскошью.

Фото: Анна Паршикова

Начало хозяйства

И тут Анна вспомнила свою мечту детства – создать ферму. Два года назад семья завела двух козочек и постепенно начала расширять производство. Анна изучала, как правильно готовить сыр. Все началось с «Брынзы», он самый простой в производстве, так как его почти не нужно выдерживать. Набираясь опыта, многодетная мама научилась готовить твердый сыр по типу «Российского» и «Гауды». Сначала продукцией заинтересовались соседи, а потом и другие жители села.

- Со временем козьего молока стало мало и мы решили купить корову. Сыр из коровьего молока пользуется даже большим спросом, несмотря на то, что менее полезен. Но для нас главное, чтобы Алеша получал достаточно витаминов, я до сих пор сижу с ним дома и мы раз в год ездим в Москву на обследование, - рассказывает фермерша Анна Паршикова.

Краудфайндинг

Если с животными можно было разобраться самостоятельно, то на стройку загона для скота у семьи денег не оказалось. Однажды Анна по телевизору увидела передачу, в которой рассказывалось про краудфайндинг - сбор денег через интернет на какой-либо проект. Ее очень заинтересовала умная система пожертвований, в которой каждый человек, подкинувший «монету», получает помимо благодарностей свой мини-приз. В случае Анны, спонсорам либо собирают настоящий травяной чай, либо присылают парное молоко, а самым щедрым – сыр.

За несколько месяцев на семейную ферму собрали чуть больше 22 тысяч рублей. На загон же нужно около 60 тысяч, а до конца срока осталось еще два месяца. Новый сарай для скота нужно утеплить и поставить окна. В помещение 25 на 7 метров поместятся 2 коровы и 7 коз. При таком раскладе семья будет обеспечена на годы вперед, а за оказанную поддержку еще и наградит отзывчивых людей натуральной продукцией собственного производства.

Фото: Анна Паршикова

- Если у нас получится собрать всю сумму, мы уже летом построим загон и доделаем сарай, что очень сильно поможет нашей семье, мы очень благодарны всем людям, кто уже поучаствовал в компании, у нас есть их контакты и мы постепенно рассылаем им призы – рассказывает Анна Паршикова.

Справка КП

Если вы хотите помочь семье, то можете перейти по ссылке на сайт краудфайндинговой компании многодетной семьи https://planeta.ru/campaigns/64346