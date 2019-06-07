Жизнь на ощупь: история удивительной женщины

Передо мной светловолосая миловидная пенсионерка. Немного растеряно жму ей руку - не знаю, как она отреагирует на мое прикосновение. Ольга Филопентьевна приглашает меня в комнату, где начинает рассказывать про себя и о том, как потеряла зрение, но сохранила любовь к жизни.

- Меня с трех лет все зовут Филопентьевной, сначала не могла понять, что за имя такое странное, а потом привыкла. Так и привязалось, - с улыбкой говорит жительница Новоалтайска.

Трагический Новый год

По традиции в тот Новый год Ольга Свиридова с семьей отправилась кататься на горку. Когда женщина с сыном на коленях спускалась с нее, то попала в яму, налетела на бордюр и сильно ударилась головой.

- До дома меня вели с закрытыми глазами. Родственники предлагали сразу обратиться в больницу, но был праздник, и я не захотела идти к врачам. А в июне у меня стал слепнуть правый глаз, отслаивалась сетчатка, со временем мне его два раза оперировали. Когда я уже третий раз пошла на операцию, врач сказал, что сетчатка у меня как гнилая марличка. На втором глазу сетчатка отслоилась через 1,5 года. Мне тогда было 34, - вспоминает жительница Новоалтайска.

Ольга Свиридова в молодостиФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Даже сейчас Ольге Филопентьевне непросто говорить о том периоде. Она делает паузы и на секунду глубоко задумывается, чтобы подобрать слова. В какой-то момент она решается рассказать мне об одном неприятном воспоминании…

- Когда мне сделали вторую операцию, помню, села кушать. Пыталась ложкой поймать еду, но ничего получалось, она была пустой. И тут муж захохотал надо мной. Я заплакала и ушла из-за стола. Этой был мой второй муж, позже мы развелись, - говорит женщина.

Нашла вторую семью

В 1994 году мама Ольги накопила денег и отправила ее с сестрой в Москву. Женщина смотрит на меня и добавляет, что после той поездки убедилась, москвичи не злые, как о них рассказывают. В столице женщине сделали четвертую (последнюю) операцию после которой она стала немного видеть в очках. Сейчас зрение Ольги Филопентьевны пропало совсем, она лишь слабо может различить очертания белых и темных силуэтов. Но глядя в ее глаза я не нахожу разницы с теми, кто видит. В ее движениях и мимике редко прослеживается что-то непривычное. Передо мной такой же человек, как и все мы. Улыбчивая Филопентьевна продолжает рассказывать о себе.

- Перед тем, как ехать на операцию, я вступила в общество незрячих. Пока хоть немного видела, шила постельное белье. Сначала я была заместителем председателя, а потом меня назначили на его место. Конечно, боялась такой ответственности, но мы все уже были как семья. 20 лет я проработала в обществе незрячих, но в августе 2018 года ушла - у меня случился сердечный приступ, нужно было заниматься здоровьем, - рассказала Ольга Филопентьевна.

Ольга ФилопентьевнаФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Жизнь бурлит

Сейчас большую часть времени женщина находится на огороде. Вместе с внучкой Настенькой жительница Новоалтайска провела мне экскурсию по своему участку. Все это время девочка не отходила от бабушки, заботливо придерживала ее за руку и слушала все наставления женщины.

Филопентьевна с палочкой шла впереди и объясняла мне, почему у нее на огороде так много пластиковых бутылок.

- Белые бутылки это мой ориентир. Вот белые полоски на земле тоже для ориентира. Я вижу очертание, что она беленькая и иду. Оградки тоже окрашены в белый – это чтобы не наступить на грядку, - удовлетворила мое любопытство пенсионерка.

Еще Ольга Филопентьевна готовит вкуснейшие пирожки, это подтвердила и ее главная помощница Настенька.

- Пироги пеку сама на листе, который у меня сохранился еще с советских времен. Он темный и на нем я отличаю белые лепешки. Новыми рецептами со мной делится подруга. Я их на диктофон записываю, а потом стряпаю, - объясняет пенсионерка.

Ольга Свиридова с внучкойФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Помимо всего этого, жительница Новоалтайска уже 3,5 года плетет авоськи. Их продают в барнаульской «Лавке добра» жителям края и туристам. Этот проект придумали социальные предприниматели Инна и Николай Алексеевы. Рассказывая о своей первой авоське, Ольга не смогла сдержать слез:

- Я сплела и позвала оценить мою авоську Инну Васильевну. Она приехала и говорит - все отлично. А я-то знаю, что не отлично, что там брак маленько был. И она мне говорит - не переживай, я все недочеты устраню, все нормально. Даже сейчас рассказываю и мурашки по шкуре. Она мне деньги за них дала, и я заплакала, - вспоминает Филопентьевна.

Для женщины плетение авосек - не просто ремесло, а возможность чувствовать себя востребованной и нужной.

Настя (слева) Ольга Филопентьевна (по центру) Инна (справа)Фото: Юлия ЕВГРАФОВА

Кстати, Филопентьевне во всем помогает муж. С Николаем их познакомила подруга дочери и вот уже 15 лет они неразлучны. Мужчина очень любит разряжать домашнюю обстановку своими шутками.

- Что накосячила? В отставку ее, - улыбаясь, комментирует новую авоську Николай. Сейчас женщина плетет новые модели и еще немного не привыкла.

За чашкой чая Ольга Филопентьевна рассказала мне, что очень любит слушать аудиокниги. Больше всего женщине нравятся исторические и современные произведения. Например, сейчас она слушает «Мадонну без младенца» - остросюжетный любовный роман 21 века.

Все можно почувствовать

Когда человек лишается зрения, у него обостряются другие органы чувств. На это высказывание женщина улыбаясь, вспомнила, что муж Николай называет ее нюхачем.

- Бывает, говорю, Коль, ну пахнет. Отвечает, что не чует. А я ему, уже не пахнет, а воняет. Идем проверять и точно. Потом говорит мне – ну и нюх, - рассказывает пенсионерка, и мы все смеемся.

Филопентьевна любит слушать аудиокнигиФото: Юлия ЕВГРАФОВА

Еще Ольга Филопентьевна может определить ложь на слух.

- Понять какой человек можно по лицу, глазам. А когда не видишь, то голос говорит о себе. Я вот уже забыла как это все. Но по движениям, речи, чувствуешь же человека, с душой он разговаривает или нет, - поясняет женщина.

На телефоне у жительницы Новоалтайска установлена специальная звуковая программа. В ней женский голос проговаривает номера телефонов, время и все необходимое. Скоро с помощью подобной программы, Филопентьевна собирается научиться работать и на компьютере.

Равнодушие - грех

Ольга Свиридова не из тех, кто жалуется на свою жизнь. Женщина старается относиться ко всему с оптимизмом, но и не боится признаться, что, к большому сожалению, в России мало заботятся о незрячих.

- Пока не испытаешь на себе, не поймешь этого. Конечно, я такого никому не желаю. Я вот тоже до 30 лет была зрячая, а потом – раз! И также другой человек, никто не застрахован от этого. А люди вышестоящие не понимают этого видимо. У нас есть территориальный центр для незрячих, там есть тактильная плитка, кружочки желтые и перила сделаны, но это ведь в одном месте только… Например, недавно ходили с внучкой в Сбербанк и если бы не она, то я бы не заметила ступеньку. Это же не сложно окрасить ее в желтый цвет, тогда для незрячих это будет хорошим ориентиром - рассказывает пенсионерка.

Женщина объяснила мне, что незрячие такие же люди, просто они тихо ходят. Поэтому если встречаешь такого человека на улице, нужно просто подойти и спросить: «Может вам помочь?»