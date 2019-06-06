«Поблажек не будет»: депутат Госдумы упрекнул подрядчика за низкий темп строительства ребцентра

6 июня депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов совместно с министром социальной защиты Алтайского края Натальей Оськиной посетил строящийся лечебно-спальный корпус краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавлики». Поводом для проверки стало смещение сроков строительства.

Как рассказал депутат во время пресс-подхода, строители пообещали до конца года сдать объект, но в настоящее время отстают по срокам. Причиной стали недельные холода в зимний период. Сейчас подрядчик просит перенести промежуточные сроки, не сдвигая при этом окончательную дату завершения работ.

На данный момент на объекте трудится бригада из 40 человек. Рабочие начали устанавливать перегородки, монтировать электропроводку, стояки отопления и водопровод.

По словам директора реабилитационного центра Андрея Лунина, площадь нового корпуса в три раза больше предыдущего – 3800 вместо 1200 квадратных метров. Здание адаптировано для маломобильных групп населения, начиная от парковки для автомобилей и заканчивая связью между этажами.

«В здании будут работать два пассажирских лифта. На первом этаже планируем расположить консультативное отделение и отделение медицинских услуг, на втором – психолого-педагогическую помощь, на третьем будут находиться заведующие отделениями. Данное здание будет рассчитано на 100 посещений в день, тогда как сейчас мы отрабатываем 60 посещений. В корпусе установят новое технологическое и реабилитационное оборудование. Будет бассейн, который оборудован подъемниками для маломобильных детей», - отметил руководитель центра.

Строительство лечебно-спального корпуса краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавлики».Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина добавила, что данный объект является новым с точки зрения ведения в социальной сфере.

«Мы движение работ видим, и еще раз обращаем внимание, что взятые обязательства необходимо выполнить, сроки соблюсти. И на сегодня стоит вопрос освоения средств. Факт работ есть, но нам нужны подтверждающие документы», - сказала министр соцзащиты Алтайского края.

К словам министра присоединился и Даниил Бессарабов.

«Это бюджетный заказ, государственный, он предполагает очень скрупулезное оформление этапов выполнения работ, в том числе и финансирование. Край готов системно финансировать, но вы должны по КЭСам все сдавать, чтобы можно было темпами идти к сдаче работ. В ноябре мы должны увидеть готовый объект», - подчеркнул Бессарабов.

Строящийся лечебно-спальный корпус краевого реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавлики».Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Напомним, в феврале 2019 губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов подписали соглашение о предоставлении Пенсионным фондом РФ субсидии бюджету края в целях софинансирования социальной программы, связанной со строительством объектов на 2019 год. Объем финансирования данного объекта в текущем году составит 107 млн 685 тыс. рублей, в том числе за счет средств Пенсионного фонда ПФ – 75 млн 347 тыс. рублей, краевого бюджета – 32 млн 337 тыс. рублей.

Общий объем средств, направленных на строительство детского центра «Журавлики», составляет более 179 млн рублей.