2019-06-06T11:26:57+03:00
Происшествия

«Он даже не пытался тормозить»: Пьяный водитель сбил 18-летнего парня на скутере

Родные погибшего боятся, что виновник избежит наказания
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Погибшей Алексей.Погибшей Алексей.
Изменить размер текста:

- Водитель даже не прикоснулся к тормозу, мчался больше 100 километров, сбил Алексея. Пьянющий! Сам два забора снес, залетел на погреб и врезался в фундамент дома. И ни царапины на нем, - рассказывает Сергей Жило, родственник погибшего 18-летнего Алексея.

По данным региональной Госавтоинспекции, все произошло 1 июня в селе Зимино Ребрихинского района. В тот день водитель, 52-летний Андрей Р., работавший на местного фермера, и другие жители села отмечали окончание посевной. По словам местных жителей, мужчина был сильно пьян. Его друг пытался отобрать у него ключи от старенькой «Тойоты», но тот не послушал, сел за руль и полетел по мокрой дороге.

- Алексей подвозил на скутере знакомого до дома, высадил его и поехал обратно. Шлема на нем не было… Да и кто их в деревне носит – засмеют. Навстречу этот летел. На дороге слякоть, там зигзаг небольшой, видимо его начало заносить, вот он и снес жавшийся к обочине скутер. Не знаю, как все было точно, следствие покажет. Точно могу сказать, никаких следов торможения я там не видел. Я приехал минут через 40 туда, они должны были остаться на дороге, - рассказал Сергей.

ДТП на глазах у полиции

По словам родственников погибшего Алексея Павленко, авария произошла на глазах у полицейских. На этой улице находится дом, его обворовали, и участковые как раз отрабатывали случай.

Парня похоронили 4 июня.

Парня похоронили 4 июня.

- Они видели, как водитель пролетел мимо на огромной скорости. Сразу стало понятно, что пьяный. Они - быстрее в машину, поехали за ним, поначалу даже не увидели, что он кого-то сбил. Когда машина врезалась, подбежали, водитель «никакущий», но в сознании. Второго привели в чувство нашатырем. Тот очнулся и сразу начал кричать: «Где пацан?». Они понять не могут, какой пацан, что произошло. Побежали назад, увидели скутер, начали искать водителя. Минут, наверное, пять его искали. А он прям под забор залетел, метрах в 10 от скутера. У Алексея еще прощупывался слабый пульс. Медик за10 минут прибежала, но зрачки на свет уже не реагировали. Похоронили Лешу, - рассказал Сергей.

«Не дайте ему уйти от ответственности»

По словам родственников погибшего Алексея, после трагедии вспомнили, что когда-то, в конце 80-х, водитель «Тойоты» якобы также кого-то сбил, и ему удалось уйти от ответственности.

- Я поэтому и написал в сетях везде сообщение, чтобы резонанс поднять. Водитель должен ответить за то, что сделал, - говорит Сергей.

После огласки, краевое управление МВД сделало официальное заявление, что дело находится на контроле у руководителя ведомства – Андрея Подоляна. Против пьяного водителя возбуждено уголовное дело, сейчас он сидит дома под подпиской о невыезде.

- Никто не оказывает давления на следствие, не препятствует объективному процессу, нет оснований говорить о том, что в силу каких-то причин («родственники в органах» и т.д.) потенциальный виновник может избежать законного наказания, - говорится в заявлении полиции.

После всего случившегося водитель «Тойоты» прислал к матери Алексея свою соседку с предложением помощи и извинениями. Женщина не приняла ни того, ни другого. Если его вина будет доказана, мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.

Кстати, в Барнауле, где водитель «БМВ» протаранил легковушку, в результате чего погибли женщина и двое маленьких детей, а двое мужчин сильно пострадали, дали 8,5 лет колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле отметили день рождения Пушкина
Сергей Дугин уволил своего заместителя, ответственного за городское хозяйство
На Змеиногорском тракте образовалась пробка из-за ДТП
«Ростелеком» в Алтайском крае презентовал услуги для безопасности детей
Предприниматель Павел Тулин поделился своим планом по восстановлению «Изумрудного»
Парень с Алтая победил в открытом Кубке Мира по пауэрлифтингу
Ливни, грозы, град: Синоптики продлили в Алтайском крае штормпрогноз
Бийское трамвайное управление признали банкротом
Купили билеты на самолет? Позаботьтесь о питании в полете заранее!
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
ВТБ продемонстрировал инновационные технологии на собрании акционеров
Квартирантка сдала чужую бытовую технику в ломбард
Более 440 специалистов выпустила кафедра АлтГТУ «Приборостроение» на «Роторе»
6 июня Сергей Шубенков проводит очередной старт
Как купить билеты на теннисный турнир Кубок Кремля со скидкой
Барнаульский бизнесмен Павел Тулин рассказал о будущем парка «Изумрудный»
Мэр Барнаула жестко высказался против коррупции
Осенью в Алтайском крае пройдут выборные кампании
В Барнауле на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину
Уволился главный куратор госзакупок в правительстве Алтайского края
Барнаульскую шаурму признали одной из лучших в стране
Барнаульский гиревик Павел Лесных победил в кубке Европы
В Барнауле определят лучшего водителя трамвая
Ремонт проспекта Социалистического начнется в предстоящие выходные
Ливни, грозы и ветер: По Алтайскому краю передали штормпрогноз
В Барнауле пройдет «Ночной бал» в стиле 19 века
Еще один депутат барнаульской думы сдал мандат