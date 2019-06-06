«Он даже не пытался тормозить»: Пьяный водитель сбил 18-летнего парня на скутере

- Водитель даже не прикоснулся к тормозу, мчался больше 100 километров, сбил Алексея. Пьянющий! Сам два забора снес, залетел на погреб и врезался в фундамент дома. И ни царапины на нем, - рассказывает Сергей Жило, родственник погибшего 18-летнего Алексея.

По данным региональной Госавтоинспекции, все произошло 1 июня в селе Зимино Ребрихинского района. В тот день водитель, 52-летний Андрей Р., работавший на местного фермера, и другие жители села отмечали окончание посевной. По словам местных жителей, мужчина был сильно пьян. Его друг пытался отобрать у него ключи от старенькой «Тойоты», но тот не послушал, сел за руль и полетел по мокрой дороге.

- Алексей подвозил на скутере знакомого до дома, высадил его и поехал обратно. Шлема на нем не было… Да и кто их в деревне носит – засмеют. Навстречу этот летел. На дороге слякоть, там зигзаг небольшой, видимо его начало заносить, вот он и снес жавшийся к обочине скутер. Не знаю, как все было точно, следствие покажет. Точно могу сказать, никаких следов торможения я там не видел. Я приехал минут через 40 туда, они должны были остаться на дороге, - рассказал Сергей.

ДТП на глазах у полиции

По словам родственников погибшего Алексея Павленко, авария произошла на глазах у полицейских. На этой улице находится дом, его обворовали, и участковые как раз отрабатывали случай.

Парня похоронили 4 июня.

- Они видели, как водитель пролетел мимо на огромной скорости. Сразу стало понятно, что пьяный. Они - быстрее в машину, поехали за ним, поначалу даже не увидели, что он кого-то сбил. Когда машина врезалась, подбежали, водитель «никакущий», но в сознании. Второго привели в чувство нашатырем. Тот очнулся и сразу начал кричать: «Где пацан?». Они понять не могут, какой пацан, что произошло. Побежали назад, увидели скутер, начали искать водителя. Минут, наверное, пять его искали. А он прям под забор залетел, метрах в 10 от скутера. У Алексея еще прощупывался слабый пульс. Медик за10 минут прибежала, но зрачки на свет уже не реагировали. Похоронили Лешу, - рассказал Сергей.

«Не дайте ему уйти от ответственности»

По словам родственников погибшего Алексея, после трагедии вспомнили, что когда-то, в конце 80-х, водитель «Тойоты» якобы также кого-то сбил, и ему удалось уйти от ответственности.

- Я поэтому и написал в сетях везде сообщение, чтобы резонанс поднять. Водитель должен ответить за то, что сделал, - говорит Сергей.

После огласки, краевое управление МВД сделало официальное заявление, что дело находится на контроле у руководителя ведомства – Андрея Подоляна. Против пьяного водителя возбуждено уголовное дело, сейчас он сидит дома под подпиской о невыезде.

- Никто не оказывает давления на следствие, не препятствует объективному процессу, нет оснований говорить о том, что в силу каких-то причин («родственники в органах» и т.д.) потенциальный виновник может избежать законного наказания, - говорится в заявлении полиции.

После всего случившегося водитель «Тойоты» прислал к матери Алексея свою соседку с предложением помощи и извинениями. Женщина не приняла ни того, ни другого. Если его вина будет доказана, мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.

Кстати, в Барнауле, где водитель «БМВ» протаранил легковушку, в результате чего погибли женщина и двое маленьких детей, а двое мужчин сильно пострадали, дали 8,5 лет колонии-поселения.