2019-06-06T09:40:40+03:00
Общество

Житель Барнаула продает 2 американских доллара за 500 тысяч рублей

А олимпийскую банкноту 100 рублей – за 1,5 млн
Дарья САВЕНКО
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Скриншот объявления на сайте Avito.ruСкриншот объявления на сайте Avito.ru
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Житель Барнаула Виталий продает за баснословные деньги сразу две купюры – 2 американских доллара и 100 российских рублей.

– Коллекционные 2 доллара G серии 2003 года. Серии B, G и K выпускались только в коллекционных целях, по 16000 экземпляров, резервным банком Нью-Йорка (B), Чикаго (G) и Даллас (K), имеют подписи Marin и Snow, замещенный номер – «звезда». Тиражи серий B, G и K называют «звездными» банкнотами. Они то и вызывают столь высокий интерес коллекционеров, – написал продавец на одном из сайтов объявлений.

Мы обратились к барнаульскому нумизмату Александру Козину, который пояснил нам, что стоит такая купюра не 500 тысяч, а максимум 200 рублей.Он также отметил, что в наличии у него есть две коллекционные купюры. За каждую из них он просит полмиллиона рублей.

– Новая банкнота из пресс-пачки стоит от 200 до 300 рублей. Кроме того, купюра, которую пытаются продать – мятая, что удешевляет ее. Почему он запросил такую сумму? Возможно, новичок, которому продали банкноты с неверной информацией об их высокой стоимости. Сейчас он пытается их перепродать, – предположил мужчина.

Скриншот объявления на сайте Avito.ru

Скриншот объявления на сайте Avito.ru

Между тем, Виталий продает еще одну купюру номиналом 100 рублей, но уже за 1,5 млн рублей. По его словам, это коллекционная банкнота «Сочи» серии аа 01.

– Эта банкнота совершенно обычная и номер не низкий. Стоит она максимум 200 рублей, а он продает ее за 1,5 млн рублей, – заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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