Ирина Роднина рассказала, сколько килограммов золота заработала и зачем хранит пластиковую тарелку

Советская фигуристка, покорившая мир за две минуты, Ирина Роднина прилетела в Алтайский край. Буквально с первых минут ее захлестнула волна ностальгии и она рассказала о том, какой тяжелый путь прошла для того чтобы стать признанной чемпионкой.

- Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Барнаул. Впервые я оказалась здесь очень давно, когда еще работал Дворец спорта. Приезжала сборная команда страны с показательными выступлениями. Нам тогда казалось, что это какой-то необыкновенный тур. Он так и назывался «Тур по городам Сибири».

- Вы трижды выигрывали Олимпиаду. Это же практически невозможно!

- На свою первую Олимпиаду я попала в 1972 году. На тот момент я была трехкратной чемпионкой мира, Европы, но Олимпийские игры – это совершенно иные соревнования. Хотя вроде те же программы катаешь, те же соперники, но это те соревнования, которые из тебя буквально все выжимают. Даже не знаю, как это объяснить… Поэтому не удивительно, что после Олимпиады многие спортсмены или вообще уходят или берут перерыв. К 72-му году я думала, что три сезона подряд уже выигрывала. Ну, как тут себе отказать в Олимпиаде? Я вообще считала, что это будут мои первые и последние Игры. Да и отношения в паре были тяжелые: долго и неинтересно тренировались… Какая еще особенность была? Это сегодня вы можете спокойно купить олимпийскую форму, а тогда ее шили на конкретного спортсмена в отдельности. Когда нам в команду ее привезли и мы начали примерять – вечерней тренировки уже ни у кого не было. Это были непередаваемые чувства. Иностранные спортсмены все интересовались: «А есть у тебя куртка «СиСиСиПи»?». При этом мы не имели права, да и желания тоже, с кем-то из них поменяться. Форма давалась только раз и только на одну Олимпиаду.

Ирина Роднина в Барнауле на награждении участников спартакиады учащихсяФото: Анна СЕМИНА

- А как было на второй Олимпиаде?

- На тот момент я уже каталась с другим партнером. Он был моим мужем. Мне хотелось, чтобы Саша (Александр Зайцев. – прим.ред.) тоже стал олимпийским чемпионом, а не только я одна. А вот перед третьей Олимпиадой в 1980 году в Лейк-Плэсиде (США) я год пропустила, потому что у меня родился ребенок. На каком-то из мероприятий, когда я только-только вышла с роддома ко мне подошел наш руководитель и сказал: «Ну что, поехали на Олимпиаду?». Мне этого было достаточно. Я завелась! Но эти игры оказались очень тяжелыми. Буквально за два месяца до них начались известные всем события в Афганистане. Когда мы приехали на чемпионат Европы, на нас уже смотрели, как на агрессоров. До Олимпиады мы привыкли тренироваться в день по 3-4 часа, то здесь мы выдерживали только одну тренировку в 45 минут. За нами пристально следили, находили ошибки. Нас спасало только то, что мы не очень хорошо знали иностранный язык. Условия пребывания тоже были ужасные. Олимпийская деревня была в тюрьме. При этом многие команды сами снимали себе дома, чтобы спортсмены могли в нормальных условиях готовиться. У нас же, как говорится, не было ни окон, ни дверей. Только узенькая полоска света. Когда я зашла в свою комнату, сразу заняла место на втором этаже кровати. И поплатилась: с утра зазвонил будильник и я на автомате вскочила. И полетела вниз. Первая мысль была – как сберечь руки и ноги. К счастью, все обошлось, а вот лицом я «вошла» в стену.

Ирина Роднина в Барнауле на награждении участников спартакиады учащихсяФото: Анна СЕМИНА

- Как зрители вас там встречали?

- Представляете, выходишь в зал, сидят 12 тысяч человек и все молчат. Этот тот самый случай, когда тебя не хотят видеть. Перед нами снялась пара из США. Это были чемпионы мира, надежда всей Америки. Впервые в своей истории они подошли к моменту, когда в парном катании могли завоевать «золото» Олимпиады. А они на глазах всей публики снимаются… И тут выходим мы. Через две минуты 15 секунд (столько длится короткая программа) весь зал встал и стоя приветствовал. Суметь переломить настроение людей за столь короткий временной промежуток – этого дорого стоит.

- Сколько же у вас за всю карьеру медалей? Вы считали?

- Конечно! У меня десять медалей чемпионата мира, 11 – чемпионата Европы, три – олимпийские, шесть – чемпионата Советского Союза. Но у нас очень интересный вид спорта: мы единственная федерация, которая выдает медали из чистого золота. Поэтому у меня просто килограмм золота. А вот олимпийские медали только позолоченные.

Участники турнира по футболу на спартакиаде учащихсяФото: Анна СЕМИНА

- А вы не знаете сколько рыночная стоимость этих медалей?

- Реальная стоимость, на самом деле не такая высокая, как может показаться. Есть целые компании или любители, которые скупают олимпийские медали. За какими-то буквально гоняются. И ко мне они обращались. Их отличие, заключается в том, что на олимпийских никогда не пишется имя и вид спорта. Единственное, у меня на медали из Лейк-Плэсиде выгравировано и фамилия и вид спорта, так что только из-за этого ее стоимость значительно выше. А вот кубки нам не дают. Были какие-то тарелки. Помню свои первые соревнования на открытом катке. Я получила какую-то пластмассовую тарелку. Для моих родителей это был самый главный приз. Она долгое время стояла на самом видном месте. Но это был первый приз и с него все

Ирина Роднина на подписании соглашения о сотрудничества с министерством спорта Алтайского краяФото: Анна СЕМИНА

начинается.

- Как вы в свое время боролись с волнением перед выходом на лед? Вообще, было у вас такое?

- Я уже позже поняла, что если соревнования идут с декабря по март, то волноваться надо в июне-июле. Тогда ты должен понимать, какую работу ты должен выполнить. Естественно, непосредственно перед соревнованиями есть какое-то определенное состояние, но с ним надо справляться: иногда ты более возбужден, иногда наоборот заторможен. На моем первом чемпионате Европы в 1968 год после короткой программы мы с партнером оказались на третьем месте. Сказать, что был шок, наверно - ничего не сказать. Мы выиграли у тех, на кого только по телевизору смотрели. Состояние было совершенно сумасшедшее и ведь не знаешь, как с этим бороться. Когда мы выходили на очередной старт, старший тренер команды сказал, что сейчас на нас смотрит вся страна. Чтобы вы понимали, тогда еще был СССР. Я как представила эту карту в три метра шириной… В общем, откатались мы не очень и опустились на пятое место. Это был единственный раз, когда я волновалась. И потом, когда ты сделал колоссальную работу – чего волноваться? Я на тренировках катаю программу тысячу раз. Да и характер у меня такой, что я не люблю делать другим подарки в плане спорта! Я столько отработала! Да, я могу чуть лучше или чуть хуже сделать, но я сделаю!