В дома барнаульцев возвращается горячая вода

5 июня в Барнауле завершаются ремонтные работы сетей по контуру ТЭЦ-3, хотя кое-кому повезло и горячую воду ему вернули раньше заявленного срока.

Подключение потребителей в этом году началось заблаговременно - еще 24 мая. Однако счастливчиков оказалось немного – это лишь несколько многоквартирных домов, входящих в периметр от переулка Ядринцева до проспекта Ленина и от улицы Партизанской до Димитрова. А вот с 3 июня вода зажурчала в кранах жителей улиц Антона Петрова, Георгия Исакова, Юрина, Северо-Западной, Островского и других. В общей сложности, в минувший понедельник энергетики подключили еще 242 многоквартирных домов, девять детских садов, пять школ, поликлиник и административных зданий.

И вот сегодня, 5 июня, официально завершаются ремонтные работы по контуру ТЭЦ-3, и с завтрашнего дня начнется подача горячей воды. Однако, как сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, получат ее не все потребители:

- На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону Новосиликатный, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций.

Таким образом, подача горячей воды в поселке Новосиликатный, а также для нескольких жилых домов на улице Малахова переносится на более поздний срок - на 17 июня.

- Позже срока, заявленного ранее, горячую воду получат 24 жилых дома, две школы, одна больница и четыре детских сада в посёлке Новосиликатный, - уточняют в компании. - На улице Малахова временное ограничение горячего водоснабжения коснется трех многоквартирных домов: улица Малахова, 177А, 173 и 171.

В Новосиликатном до 17 июня без воды будут находиться следующие дома и административные здания:

- улица Нахимова, 6, 8

- улица Благовещенская, 4, 11

- улица Новосибирская, 38, 16Б, 16Г, 16В, 16Д, 1А, 1

- улица Весенняя, 4, 6, 8к1, 8к2, 10к1, 10к2, 12, 12А, 14А, 14

- улица Целинная, 1А, 3, 5

- улица Суворова, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 13.

Напомним, с 17 июня в Барнауле начнется опрессовка по контуру ТЭЦ-2. Завершатся ремонтные работы 10 июля.