Все должны быть красивы!

Индустрия красоты востребована как никогда. Сегодня сходить в салон или пригласить к себе мастера на дом – привычное дело. Спрос стабильный, но при этом ужесточаются и требования к специалистам. К примеру, уже недостаточно пройти недельные курсы мастера по маникюру и дизайну ногтей. Требуется полное погружение в тему, наличие не только практических, но и теоретических знаний и тонкостей. Куда большее доверие вызывает мастер с дипломом на руках, нежели с сертификатом.

Будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства.

Именно поэтому будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства. На сегодняшний день он, бесспорно, является ведущим образовательным учреждением в Сибирском федеральном округе по подготовке специалистов данного направления. Прием на обучение специалистов среднего звена осуществляется по следующим специальностям:

- «Технология парикмахерского искусства»,

- «Технология эстетических услуг»,

- «Парикмахерское искусство»,

- «Стилистика и искусство визажа»,

- «Прикладная эстетика» (заочное обучение),

- а также по профессии «Парикмахер».

Помимо основных направлений в колледже можно получить дополнительное образование в области косметологии.

Помимо основных направлений в колледже можно получить дополнительное образование в области косметологии, ногтевого сервиса, дизайна длинных волос, боди-арта, а также обучиться навыкам стилиста–визажиста, имидж-консультанта, парикмахера международного класса, узнать тонкости пирсинга и ведения бизнеса в салоне красоты и не только.

Международные стандарты

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения.

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал. Отточить навыки учащиеся могут на региональных и Всероссийских Олимпиадах профессионального мастерства и соревнованиях по международным стандартам WorldSkills.

Сертификаты, которые студенты получают помимо дипломов, предоставляют им возможность работать не только в России, но и за рубежом. А с 2012 года на базе колледжа специалисты индустрии красоты могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Сертификаты, которые студенты получают помимо дипломов, предоставляют им возможность работать не только в России, но и за рубежом.

Перечень документов для поступления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»:

Аттестат (подлинник) + копия 1 экз.

Копия свидетельства о рождении

Копия паспорта (страница с фото + прописка) - 2 экз.

Фото 3*4 – 4 шт. Для приема на обучение поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования)

Копия сертификата о прививках (все страницы)

Копия медицинского страхового полиса

Копия СНИЛС

Копия ИНН

А с 2012 года на базе колледжа специалисты индустрии красоты могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.

Место встречи: 630079, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, д. 578.

Телефон приемной директора: 8 (383) 343-38-37.

Телефон приемной комиссии: 8 (383) 343-90-01.

В колледже имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал.

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