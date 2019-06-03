2019-06-03T15:06:10+03:00
Общество

Самые красивые тела страны: фотоподборка с Кубка России по бодифитнесу

Соревнования по атлетическому и модельному фитнесу прошли в Барнауле
Юлия ЕВГРАФОВА
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СоревнованияСоревнованияФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле 1 июня прошел Кубок России по атлетическому и модельному фитнесу. В этом году на сцену вышло рекордное количество участников – около 100 человек!

За звания лучших состязались жители Алтайского края, а также гости из Томска и Магнитогорска. Участники вышли на сцену в номинациях: модельный фитнес (начинающие и действующие спортсмены), фитнес-бикини, бодифитнес, пляжный фитнес, бодибилдинг и атлетические пары. Участники последней номинации выходили сначала в своих категориях, а затем вместе. Жюри оценивали синхронность, позирование и то, как спортсмены смотрятся вдвоем.

Кубок России по по атлетическому и модельному фитнесу Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок России по по атлетическому и модельному фитнесуФото: Олег УКЛАДОВ

В этом году появились и две новые номинации. «Трансформация», в которой участницы демонстрировали свои результаты до и после занятий в зале. А также необычная номинация - «Фитнес-мама» для участниц, у которых двое и больше детей.

- Это очень интересная номинация, потому что многие мамы оправдываются тем, что они рожали и поэтому такие толстенькие. А на соревнованиях мы наоборот увидели, что мамы хорошо выглядят. Многие из них даже выступали в обычных номинациях и очень хорошо показали себя там. Оценивалась номинация, как и обычный модельный фитнес, по тем же параметрам, - рассказала «Комсомолке» организатор Кубка Наталья Коновалова.

Соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ

СоревнованияФото: Олег УКЛАДОВ

Из-за рекордного количества участников соревнования закончились позже, чем рассчитывали организаторы и впечатленные зрители.

- Нас удивило количество участников, масштаб, который получился. Участвовало около 100 человек – это рекордное количество, - вспоминает Наталья.

В итоге в номинации «Культуризм» победил Олег Биднюк. В «Фитнес бикини» - Яна Стрельченко, в «Пляжном фитнесе» - Руслан Абдулин. В номинации «Модельный фитнес-начинающие» первое место досталось Анастасии Майоровой, а в абсолютной категории Маргарите Гаркалиной. В этой же номинации, но «35+» победила Виктория Меденцева. В нововведенной номинации «Фитнес-мама» в открытом классе до 35 лет победу одержала Елена Цыцарева, старше этого возраста (с ростом до 164 см) – Виктория Меденцева, а свыше этого роста первое место заняла Татьяна Власова. В «Трансформации» победа досталась Юлии Антроповой.

Выступающие Фото: Олег УКЛАДОВ

ВыступающиеФото: Олег УКЛАДОВ

К слову, все победители получили медали, грамоты и призы от спонсоров. А в четырех категориях (модельный фитнес, фитнес-бикини, пляжный фитнес, культуризм мужчины) за призовые места организаторы вручили и денежные призы. За 1 место – 25 000 рублей, за 2 – 10 000, а за 3 – 5 000 рублей.

Кубок России Фото: Олег УКЛАДОВ

Кубок РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

Участницы Фото: Олег УКЛАДОВ

УчастницыФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ

СоревнованияФото: Олег УКЛАДОВ

Участники Фото: Олег УКЛАДОВ

УчастникиФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ

СоревнованияФото: Олег УКЛАДОВ

Участники соревнований Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники соревнованийФото: Олег УКЛАДОВ

Выступающие Фото: Олег УКЛАДОВ

ВыступающиеФото: Олег УКЛАДОВ

Участницы Фото: Олег УКЛАДОВ

УчастницыФото: Олег УКЛАДОВ

Выступление Фото: Олег УКЛАДОВ

ВыступлениеФото: Олег УКЛАДОВ

Одна из участниц Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из участницФото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования Фото: Олег УКЛАДОВ

СоревнованияФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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