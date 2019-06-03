Барнаулец о переезде в Краснодар: плюс - зимы нет, минус - коммуналка такая же, как в Сибири!

Дмитрий Федотов, автор блога «БУДЕМ БЛОЖИТЬ» в Ютуб на протяжении нескольких месяцев рассказывает о сложностях, с которыми ему и его семье пришлось столкнуться во время переезда из Барнаула в Краснодар и о том, стоило оно того или нет.

Главные минусы Краснодара с которыми мы столкнулись прожив полгода после переезда..

Коммуналка

Уезжая в теплые края, Дмитрий был уверен, что уж с коммунальными платежами на юге России будет попроще, мол, там за отопление надо отдавать гораздо меньше... Но не тут-то было. За сравнение он взял квитанции за декабрь. К слову, в Барнауле у семьи Федотовых осталась четырехкомнатная квартира, а в Краснодаре они снимают двушку. Каково же было удивление сибиряков, когда они поняли, что разница в сумме не такая уж большая: на малой родине им пришлось отдать 6911, а на новом месте жительства – 5871 рубль.

- На первый взгляд видно, что за квартиру в Барнауле мы все же платим. Больше, но там и четырехкомнатная. Больше всего получается в графе «отопление». Это тоже понятно, в Сибири намного холоднее, - рассказывает в своем блоге Дмитрий.

Я плачу и плачу. Сравниваем счета за коммуналку в Барнауле и Краснодаре. Где жить дороже?..

Также в Барнауле приходится больше отдавать на общедомовые нужды. А вот электроэнергия в целом стоит практически одинаково.

- Главный подвох пришел откуда не ждали – холодная вода в Краснодаре стоит на 66% дороже чем в Барнауле. Также дороже стоит водоотведение – на 34%. Если посчитать все вместе, то содержание жилья в Краснодаре на 32% дороже, чем в Барнауле, - подводит итог блогер.

Кстати, качество той самой холодной воды тоже немного отстает от Алтайского края. В Краснодаре сибирякам пришлось столкнуться с перманентной накипью в чайнике, с постоянно ломающейся сантехникой и не только.

Местные против

Также что огорчило Дмитрия, так это негатив со стороны местных жителей. Про это уже многие и не раз рассказывали, так что в интернете гуляют целые легенды о том, что за последние годы Краснодар увеличился в разы за счет приезжих и из-за этого якобы страдают коренные жители. По словам Федотова, зачастую такой негатив как раз выливается в сети.

Блок Дмитрия Федотова

- Если бы это происходило в странах бывшего Советского Союза, например, в Прибалтике - я бы назвал таких людей русофобами, - говорит сибиряк. - Считается нормальным послать соотечественника, обматерить или оскорбить в максимально распущенной и унизительной форме. И выглядит это со стороны отвратительно.

Зато на улицах таких почти не встретишь. То ли смелости не хватает, то ли на самом деле их не так много.

Блок Дмитрия Федотова

Медицина

Качество непосредственно медицины сравнивать бессмысленно, да и неэтично. Наши герои столкнулись с доступностью.

- В той поликлинике, куда мы сейчас прикреплены, на одном участке могут находиться 100 тысяч человек. Из-за этого не просто сложно, а невозможно попасть к узким специалистам. А из-за того, что людей много, страдает и качество приема. Врачи здесь сами находятся в постоянном стрессе, что не справляются с работой, - говорит Дмитрий.

Из-за недоступности врачей, приходится обращаться в платную медицину и вот тут сразу видно разницу: стоимость услуг от Барнаула отличается в три раза.

- В Барнауле за прием можно заплатить 500 рублей, в Краснодаре – 1500, - признается герой. – Приходится платить. Порой выбора просто нет.

Жулье с жильем

По словам Дмитрия Федотова, Краснодар славится своими скандалами с обманутыми дольщиками. Но проблема может заключаться и в другом: к примеру, даже если дом, в котором вы приобрели квартиру был достроен, то не факт, что сдан. Он может оказаться без подведенных коммуникаций.

- Известны истории, когда электричество к многоквартирному дому подводили через дизельный генератор, а вместо центральной канализации был септик либо напрямую сливалась в реку, - рассказывает Дмитрий.

Также много обмана при покупке земель, либо частных домов. А в целом цены на недвижимость очень сильно «кусаются», особенно, если хочется приобрести квартиру в хорошем районе, где не придется часами стоять в пробках. А где-нибудь на окраине да, вполне реально купить квадратные метры по барнаульским ценам.

Плюсы перекрыли минусы

Конечно же, плюсы в переезде есть! Их не может не быть. В противном случае Федотовы давно бы вернулись в Барнаул. Самый главный на данный момент – это климат. Семья из Сибири пережила первую краснодарскую зиму и осталась очень довольна.

- Люди говорят о том, что здесь дожди, серость, сырость, ветер – все это правда, но в Сибири это называется осень, а здесь это зима. Снег выпадал раза три. Можно сказать, что его практически не было, - признается Дмитрий. – Да, была отвратительная погода, такая, что несколько дней не хотелось выходить из дома, но все же не такая ужасная, как в Сибири.

Второй несомненный плюс – это близость моря. Два часа – и ты уже на побережье. Также непосредственно в Краснодаре много мест для прогулок – парки, скверы и т.д:

Полгода после переезда в Краснодар. Жизнь в Краснодаре плюсы и минусы глазами фрилансера...

- Здесь столько парков, что за полгода мы все обойти не смогли. В Барнауле же альтернативы для семейного отдыха нет – ты либо едешь в Горный Алтай, либо в Новосибирский зоопарк. В городе развлечений нет.

В финансовом плане тоже есть плюсы – постоянные скидки и распродажи. Начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Причем, как заверяет Дмитрий, цены действительно отличаются и дорогую брендовую вещь в конце сезона можно купить за сущие копейки.

Все эти и другие плюсы перекрывают минусы, так что блогер не намерен возвращаться обратно на малую Родину. Его близких вполне устраивает жизнь в солнечном Краснодаре.

- Обязательно вернёмся в Барнаул! И не раз, но только если в гости нужно будет приехать. Но возвращаться жить? Ну уж нет... – признается Дмитрий Федотов.