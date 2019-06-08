Микроавтобус со спортсменами попал в аварию на Алтае

В Алтайском крае в аварию попал микроавтобус, в котором находились гости международного спортивного фестиваля «Большой Алтай».

Авария произошла в пятницу, 7 июня, около 23.15 на 74-м километре автодороги Поспелиха-Курья-Третьяково.

- 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, в котором находились 14 человек, из них трое-несовершеннолетние, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники Госавтоинспекции для оказания помощи участникам ДТП и организации дорожного движения. Помимо этого в ликвидации последствий были задействованы спасатели: семь человек и три единицы техники, из них от МЧС России - два человека и один автомобиль.

В ГИБДД отмечают в результате столкновения никто не пострадал. По факту ДТП начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее в СМИ появилась информация, что водитель Mitsubishi Pajero был трезв. Однако мужчина не стал отказываться от медицинского освидетельствования. Оно показало, что в момент аварии он был пьян.

Помимо этого была информация о том, что в автобусе находились воспитанники барнаульской спортивной школы олимпийского резерва. Данные также не подтвердились:

- Автобус действительно принадлежит Алтайскому училищу олимпийского резерва, но в нем находились не воспитанники спортшколы, а гости фестиваля «Большой Алтай», которые ехали к месту проведения. Никто из них не пострадал, - рассказал «Комсомолке» министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Напомним, международный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай. Great Altai» пройдет с 8 по 15 июня на территории Алтайского и Смоленского районов Алтайского края, а также в Белокурихе и туркластере «Белокуриха-2». В нем принимают участие представители четырех стран Большого Алтая: Россия, Китай, Казахстан, Монголия, а также Узбекистан и Армения. В личном первенстве выступит один представитель Новой Зеландии. Спортсмены соревнуются в видах спорта в природной среде: рафтинг, скалолазание, рыбалка, спортивное ориентирование и т.д.