Когда на Алтай придет жара

Долгожданное лето наконец-то пришло, а это значит, что открытым объявляется сезон изящных платьев и сарафанов и легкой обуви. Правда, выйти в этом на улицу пока не получится - синоптики обещают интенсивные дожди и грозы.

Дождь и солнце

Ненастная погода, которая настигла Алтайский край на прошлой неделе, задержится у нас до 9-10 июня. Ночью в Барнауле температура будет опускаться до +8…+14 градусов, а днем подниматься до +21…+30 градусов. Но в целом сильной жары не будет – ожидаются дожди и грозы. А вот во второй и третьей декаде июня прогнозируется солнечная и сухая погода, до +34, а значит, можно планировать поездки на природу.

В целом, лето ожидается теплым – средняя температура будет на уровне +17,7 градусов. Осадков прогнозируют чуть больше, чем обычно. В июле по юго-западу региона температура может быть ниже нормы. Норма же средней месячной температуры во втором летнем месяце составляет +19,9 градуса.

К сожалению, август будет дождливым – по всему Алтайскому краю ожидается повышенное количество осадков. Норма средней месячной температуры в августе составляет +16,7 градуса. Таким образом, август ожидается холоднее, чем июнь.

Опасные ЧС июня

Как рассказали алтайские спасатели, основным источником чрезвычайных ситуаций в июне является вторая волна весеннего половодья, которая отмечается в третьей декаде мая – первой декаде июня. В это время происходит активное таяние снега в предгорных и горно-таежных районах Республики Алтай, поэтому реки нашего региона могут внезапно наполниться и выйти из берегов.

Во второй половине июня температура воздуха местами может достигать +34 градусов, а это осложнит лесопожарную обстановку. Наибольшее количество крупных очагов лесных пожаров может произойти в Красногорском, Чарышском, Алтайском, Солонешенском районах - это обусловлено наличием труднодоступных для тушения участков.

Вместе с тем, в июне возрастает вероятность ДТП на трассах, так как потоки автомобилей увеличиваются. Особую опасность представляют федеральные автомобильные дороги: Р-256 «Чуйский тракт», А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан. Также возможно увеличение аварийности в Первомайском, Бийском, Троицком, Шипуновском районах.