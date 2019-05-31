2019-05-31T13:35:37+03:00
Общество

Мощь огня: на границе Алтая с Казахстаном прошли масштабные учения

Спасатели отработали действия по тушению лесных пожаров [фото + видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Учения прошли в Михайловском районеУчения прошли в Михайловском районеФото: Олег УКЛАДОВ

На границе Алтайского края и Казахстана прошли масштабные международные учения по ликвидации лесных пожаров. Они состоялись 28-29 мая возле села Малиновое Озеро Михайловского района.

В учениях приняли участие спасатели краевого управления МЧС России, представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, лесные подразделения и предприятия двух пограничных стран, сводные отряды департаментов по чрезвычайным ситуациям Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей.

Учения МЧС.Видео: Олег Укладов

Отработка совместных действий проводится после ЧС 2010 года. Тогда из-за сильного ветра и жары произошел переход трансграничного природного пожара с территории Казахстана в Алтайский край.

- Основной удар стихии пришёлся на село Николаевка. Мощь огня была такова, что укротить её сразу не удалось. В результате в селах Николаевка и Бастан сгорело 239 жилых домов. Потери лесного фонда составили почти 10 тысяч гектаров, - сообщает краевое управление МЧС.

Как рассказали в региональном минприроды, лесники расчистили территорию и все эти годы планово вели лесные посадки. В текущем году на месте сгоревшего дотла участка ленточного бора заканчивается высадка сеянцев сосны. На последнем участке почти в 1 тыс. га в 2019 году будет высажено более 4 млн сеянцев.

- Почти 10 лет потребовалось для того, чтобы вернуть на почвы Михайловского района хвойную растительность и не допустить процессов остепнения. Потребуется еще 8-10 лет, чтобы лесные культуры достигли параметров для перевода в категорию покрытых лесом площадей. И еще пройдет не менее 10-15 лет, чтобы молодой лес населили птицы, звери, насекомые, грибы, ягоды, - сообщает ведомство.

По легенде, неблагоприятная обстановка сложилась в лесах Михайловского района. На первом этапе учений разработали алгоритм действий по защите населенного пункта, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесного пожара. Вторым шагом стал масштабный практический этап, который проходил с применением авиации. Была проведена эвакуация людей в пункты временного размещения, перемещен скот в безопасное место.

- Пожары границ не имеют, поэтому мероприятие крайне важно для нас. И соответствующие подразделения свою задачу выполняют по обе стороны границ. Проводя в приграничном районе такие учения, мы ещё раз проверяем нашу готовность, наше реагирование на такие ситуации, - сказал заместитель губернатора Алтайского края Игорь Степаненко.

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения. Фото: Олег УКЛАДОВ

На границе с Казахстаном прошли масштабные учения.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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