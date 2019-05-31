2019-05-31T13:28:09+03:00
Происшествия

«…И хлопок». На Алтае девочка получила ожоги после розжига печи бензином

Она несколько дней находилась в искусственной коме
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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15-летняя школьница получила серьезные ожоги15-летняя школьница получила серьезные ожогиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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24 мая в Алтайском районе произошло серьезное ЧП: 15-летняя девочка при попытке разжечь печь бензином получила сильнейшие ожоги. Медики ввели ее в искусственную кому. Накануне стало известно, что школьница пришла в себя.

В тот злополучный день родителей девочки не было дома. После уборки она решила сжечь мусор и бросила его в печь. Однако огонь не разгорелся.

Рядом с печкой стоял стакан с бензином, разведенным машинным маслом. Юная хозяйка вылила смесь на тлеющую бумагу. В тот момент, когда она решила посмотреть на пламя, произошел хлопок – смесь вспыхнула.

Огонь опалил лицо и руки. Кофточка на ребенке буквально оплавилась в области шеи. На крики о помощи прибежала родственница, живущая по соседству. Школьницу увезли в краевой ожоговый центр в Барнауле.

Спустя почти неделю девочка вышла из комы. Медики оценивают её состояние как стабильное. В скором времени её планируют перевести в палату.

Врачи отметили, что ребенку может потребоваться пластическая операция. Однако таких денег у семьи нет: отец из-за болезни был вынужден уволиться с работы, а мама попала под сокращение. Односельчане собирают деньги, чтобы помочь родным пострадавшего ребенка.

Материальную помощь можно перечислить на карту отца девочки - Жарикова Павла Федоровича - № 4276 0200 1166 5749.

Напомним, в ноябре прошлого года в селе Леньки Алтайского края в частном доме взорвался котел отопления. Когда произошел взрыв, пятилетний и десятилетний мальчики смотрели мультики. Больше всего пострадал 10-летний ребенок. У него оказалось обожжено около 90% кожи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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