2019-05-31T13:28:09+03:00
Общество

Когда закончатся дожди на Алтае

О сухой и солнечной погоде пока можно забыть
Дарья САВЕНКО
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До 6 июня в Алтайском крае ожидаются дожди.До 6 июня в Алтайском крае ожидаются дожди.Фото: Олег УКЛАДОВ
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К сожалению, теплая и солнечная погода вместе с первым месяцем лета в Алтайский край не придет – синоптики прогнозируют в ближайшие дни дождь, град и ветер. Прогноз погоды и возможных ЧС с 31 мая по 6 июня 2019 года опубликовало ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В субботу, 1 июня, температура воздуха ночью по региону опустится до +9…+14, в северных районах до +4 градусов. В отдельных районах дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду. Днем дождь продолжится в большинстве районах Алтайского края. Помимо этого, ожидаются гроза и град. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, в южных районах +25…+30.

В воскресенье, 2 июня, ночью температура опустится до +6…+11 градусов, в большинстве районах также дождь, гроза и град, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Днем дождь пройдет в восточных районах Алтайского края, воздух прогреется до +18…+23 градусов, порывы ветра снизятся до 18 метров в секунду.

Такой же характер погоды будет и в последующие дни вплоть до 6 июня. Средняя температура воздуха ожидается в пределах +11…+22 градусов: ночью +8…+14, днем +19…+23. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду и осадки ожидаются в течение периода. А уже после 6 июня возможна сухая погода.

Также в ближайшие дни в Алтайском крае прогнозируются риски:

– риск возникновения пожаров. В настоящий момент в регионе сохраняется высокая пожароопасность – четвертый класс горимости, однако в Кулундинском, Ключевском, Волчихинском районах и Славгороде – пятый класс горимости,

– из-за дождя, ветра и тумана увеличивается риск возникновения ДТП на трассах P-256 «Чуйский тракт», А-322 (БарнаулРубцовск – граница с Республикой Казахстан), а также на автодорогах Первомайского, Тальменского районов,

– сохраняется риск, связанный с активностью клещей. Только за прошлую неделю от присасывания пострадали 876 жителей Алтайского края. В общей сложности с начала сезона активности клещей за помощью медиков обратились 4064 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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