Необычное видео: малышу в животе мамы провели переливание крови

В перинатальном центре «Дар» в Барнауле врачи впервые провели внутриутробное переливание крови. Алтайские специалисты поделились видео «чудо процедуры».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/712074" frameborder="0"></iframe> Видео внутриутробного переливания крови.

- На мониторе ультразвукового аппарата мы видим полость матки, в ней лежит внутриутробный пациент. Также виден срез пуповины и в ней белый кончик – это игла. Иглой через переднюю брюшную стенку мамы пунктировали венку пуповины. Сначала забирали кровь на анализ для определения гемоглобина, чтобы рассчитать объем вливаемой крови ребенку. Под контролем ультразвукового аппарата и частоты сердечных сокращений малыша, мы производили переливание крови, - поясняет Елена Корзникова, главный внештатный специалист ультразвуковой диагностики в акушерстве Алтайского края.

Специально подготовленную кровь еще не родившемуся малышу Косте перелили за четыре манипуляции. После этого уровень гемоглобина у ребенка нормализовался. В итоге у малыша прошли все тревожные симптомы, и он родился в почти положенный срок.

Напомним, жительница края Олеся Девятых на шестом месяце беременности узнала, что у ее малыша развилась гемолитическая болезнь. Дело в том, что у ребенка положительный резус-фактор, а у Олеси – отрицательный. Из-за этого иммунная система женщины уничтожила эритроциты плода потому, что воспринимала его как инородное тело.

- Когда резусы матери и плода разные, может возникать это состояние. У малыша Олеси была самая тяжелая отечная анемичная форма с гемоглобином 20, - вспоминает врач.

Фото: пресс-служба перинатального центра «Дар»

Специалист также отметила, что внутриутробное переливание крови – это достаточно сложная манипуляция, в которой врачи всегда готовы идти на экстренное родоразрешение. Во время процедуры присутствуют минимум два врача и большая бригада медиков.

К слову, каждый год в Алтайском крае рождается 130 детей с гемолитической болезнью. И если раньше за помощью женщины были вынуждены ехать в другие города (самый ближайший Новосибирск), то теперь они смогут обратиться в перинатальный центр «Дар».

- После рождения дети, конечно, тяжело переносят переливание крови, тем более с определенными сложностями в развитии на фоне анемии. Если раньше мы могли оказать помощь только после родов, либо предлагали поехать на необходимую процедуру в другой город, то сейчас мы можем делать это внутриутробно, - говорит Елена Корзникова.