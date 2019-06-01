Детство - это когда тебя целует самая красивая девочка, а ты думаешь: «Вот дура!»

1 июня отмечается День защиты детей. А ведь все мы родом оттуда, из детства! Будучи маленькими, мы мечтаем скорее повзрослеть, а став взрослыми, снова хотим стать детьми. На днях в интернете мне очень кстати попалось четверостишие:

«Чем пахнет детство? - Мы забыли…

Ириской, смехом, молоком…

Чем пахнут взрослые

- Банально. Парфюмом, грустью, коньяком».

И ведь в точку! Кажется, что детство заканчивается, когда мама перестает прятать конфеты, когда начинаешь обходить лужи, когда перестаешь ненавидеть школьных учителей, уже не боишься сдавать кровь на анализ и начинаешь бояться его результатов.

И кажется невероятным, но факт - ведь даже самые серьезные дяденьки и тетеньки, которые, казалось бы, родились в своих деловых костюмах, тоже когда-то были детьми. Накануне Дня защиты детей корреспондент «Комсомолки» уговорила окунуться в детство двух взрослых успешных мужчин - министра образования Алтайского края Максима Костенко и депутата АКЗС Сергея Писарева. Впрочем, они и не особо сопротивлялись.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мальчика Сережу и мальчика Максима пустите покататься на лебедей? А на смешариках? А на батуте попрыгать? А ветерок погонять? - работники детского парка, улыбаясь, соглашались на все!

Ну а министр с депутатом, расплываясь в улыбках, пересаживались с карусели на карусель и даже пели детские песенки. А по ходу вспоминали свое счастливое безмятежное детство - чем оно пахнет, какое оно на вкус и что тогда было такого, чего уже нет сейчас.

Запах детства

Максим Костенко: - Мое детство пахнет бабушкиными блинами. Они были самые вкусные на свете, да пусть простит меня моя жена!

Сергей Писарев: - Это запах ноябрьских праздников. Я жил в Змеиногорске, в это время все кололи и палили поросят, благодаря чему весь город погружался в этот запах. А потом делали холодцы, кровяную колбасу и угощали друг друга.

Директор Барнаульского зоопарка Сергей ПисаревФото: Олег УКЛАДОВ

Вкус детства

Максим Костенко: - В моем детстве были замечательные ириски «Золотой ключик». Я до сих пор везде покупаю их, надеясь, что попадутся такие же, но увы. А еще из вкуса детства - картофельный кисель в детском саду. Я его ненавидел всей душой. А сейчас вспоминаю, и сразу охватывает ощущение праздника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/712077" frameborder="0"></iframe> Чунга-Чанга от министра образования и директора зоопарка.Видео: Ольга Ведерникова

Сергей Писарев: - В детстве каждую субботу утром я просыпался от запаха свежеиспеченного хлеба, который делала бабушка на всю неделю. Она накрывала его белоснежным полотенцем. А потом мы его уплетали - отламывали ломоть, намазывая вареньем или медом!

Детские чувства

Счастье

Максим Костенко: - У меня день рождения в мае - в это время всегда цветут яблони. И каждый год мама прятала под подушку подарок, а на стол ставила веточки яблони - и этот аромат у меня всегда ассоциируется со счастьем! А еще самым главным счастьем детства был велосипед «Школьник», который мне подарили. На радостях я в первый же день врезался на нем в мужчину!

Горе

Сергей Писарев: - 22 апреля, в день рождения Ленина, в школе меня поставили возле его бюста, так сказать, нести вахту. Очень хотелось есть, и одноклассники принесли расстегай. Когда начался урок, я достал его и начал жадно аппетитно уплетать. И в этот самый момент из кабинета вышла директор… После такого проступка меня построили перед всей школой и демонстративно сняли галстук. Не разрешали носить его два дня. Как горько я плакал. Нет, я рыдал! Это было настоящее горе! Для моей мамы был очень важен авторитет детей, и мы старались не подводить ее. Я жутко боялся, что она узнает, но, к счастью, этого не случилось

А еще самым главным счастьем детства был велосипед «Школьник»Фото: Олег УКЛАДОВ

Гордыня

Максим Костенко: - Когда я учился в 3-м классе, учительница выбрала меня одного из первых в качестве кандидата в пионеры. И попросила из блока начальной школы сходить в блок старшей школы в пионерскую комнату и принести древко и правила пионеров Советского Союза. И тут меня чуть не разорвало от гордости. Весь такой счастливый, я несусь с этим древком, и в какой-то момент оно ломается! Это был первый урок антигордыни. Слезы текли ручьем. Мне сказали, что объявят выговор с занесением в личное дело. И хотя я на тот момент не понимал, что такое выговор и что такое личное дело, мне казалось это самым страшным, что может быть на свете. Вечером дед сделал новое древко. Однако в пионеры в первых рядах меня так и не приняли.

Страх

Максим Костенко: - Однажды я посмотрел фильм про Шерлока Холмса. И на меня большое впечатление произвел одноногий бандит, которого сыграл Шакуров. И это был самый страшный страх моего детства. По ночам я очень боялся, что в окно моей комнаты заглянет этот одноногий бандит.

Сергей Писарев: - Страшилка про черную-черную комнату, в которой есть черная-черная рука. А еще было очень страшно, когда мы с пацанами забирались в сад к моему деду за яблоками по моей же наводке! Я отлично знал, где стоят капканы, поэтому предупреждал всех. Я ведь мог просто попросить у деда яблоки, но ворованные, да еще и из собственного огорода, были вкуснее!

Директор Барнаульского зоопарка Сергей ПисаревФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати

Чего сейчас уже нет из детства советских детей

Вместе с министром и депутатом мы составили список вещей, которые были в их детстве, но их уже нет сейчас:

- Школьных анкет, которые вели дети (кстати, у министра Костенко такая анкета сохранилась!)

- Жвачки «Белочка», за которой в «Союзпечати» выстраивались очереди

- Рогаликов за 5 копеек

- Велосипеда «Школьник»

- Конфет «Дунькина радость», внутри которых было натуральное варенье из крыжовника

- Автоматов с газированной водой и стеклянным стаканчиком, из которого пили все и почему-то ничем не заражались

- Треугольных пакетов с молоком

- Счетов в магазинах

- Бидонов

- Авосек

Максим Костенко и Сергей ПисаревФото: Олег УКЛАДОВ

Комментарий психолога

Почему взрослым сложно быть непосредственными, как дети?

- Дело в том, что у взрослых есть такая особенность, как критическое мышление. А у детей оно отсутствует. Ребенок воспринимает мир как данность, поэтому дети счастливые и непосредственные. Они не тратят время на то, чтобы что-то взвешивать, анализировать. Ребенок большую часть времени проводит в играх, в удовольствии, поэтому и проявляет себя таким, какой он есть на самом деле. Ему не нужно себя как-то сдерживать, фильтровать, - говорит практикующий барнаульский психолог Елизавета Паневина. - В подростковом возрасте происходит формирование критического мышления. И в дальнейшем, в зависимости от наличия благоприятных или неблагоприятных обстоятельств (конфликты, стрессы, жизненные трудности), человек может оказаться в ловушке своего критического мышления, которое заставляет очень сильно сдерживать себя. На это накладывается бешеный ритм жизни, в котором нам просто не хватает ни времени, ни ресурсов на простые радости жизни.

Максим Костенко, редактор "Кп на Алтае" Ольга Ведерникова и Сергей ПисаревФото: Олег УКЛАДОВ

Чем опасно постоянно быть взрослым?

- Если взрослые не будут давать себе передышки в виде спонтанных проявлений, прогулок, игр друг с другом или детьми, других способов разрядки, то могут очень быстро устать и выгореть. Что зачастую и происходит. Поэтому очень полезно периодически включать своего внутреннего ребенка, - считает эксперт.

Как включить своего внутреннего ребенка?

- Наш внутренний ребенок отвечает за радость, вдохновение, в конце концов, за смысл жизни. Поэтому очень важно давать ему волю, так сказать, включать в себе этого внутреннего ребенка. Как это сделать? Покатайтесь на каруселях, съешьте мороженое во время рабочего дня, поболтайте ножками, сидя на качели - одним словом, позвольте себе какое-то время вести себя как ребенок. Это же касается и ваших мыслей - постарайтесь думать, как ребенок. Дети не оценивают критически, они не сравнивают, они говорят то, что у них есть на уме. Понятно, что во взрослой жизни трудно представить ситуацию, когда можно позволить говорить то, что на уме. Но можно выделить кусочек жизни, например, договориться дома, что в ближайшие полчаса вы будете говорить все подряд - все, что думаете. И еще совет - попробуйте взаимодействовать с другими людьми как ребенок. Вспомните, как в детстве мы общались с другими - улыбались, запросто и искренне заводили с ними разговор. Ведь в детстве все кажется хорошим, милым и радостным. Попробуйте взглянуть на мир через призму детского взгляда хотя бы несколько минут в день. Это будет очень полезно, - уверяет Елизавета Паневина.

Министр образования края.Фото: Олег УКЛАДОВ

Памятка

Детство - это…

Мы предложили барнаульцам продолжить фразу «Детство - это…». И вот что получилось.

Максим Костенко, министр образования:

- Это если видишь дохлую кошку, то надо сплюнуть три раза и сказать: «Сплюнь три раза, не моя зараза!»

- Это когда идешь в школу на контрольную, то ни в коем случае нельзя наступать на линии (трещины) на асфальте - получишь двойку!

- Это когда ты вызываешь гномиков и духов.

* * *

Сергей Писарев, депутат АКЗС:

- Это когда идешь на экзамен в мае, то нужно найти в ветке сирени 5-лепестковый цветок и съесть его - и тогда обязательно повезет. Проверено на себе!

- Это когда самая страшная фраза - я все расскажу твоей маме!

* * *

Владислав Вакаев, депутат АКЗС:

- Это когда самая интересная игра - пробки. Помните же? Однажды на перемене в школе я выиграл очень ценную пробку. В этот момент подошел директор и все забрал. Это было настоящее горе!

- Это когда для счастья достаточно одного мороженого.

- Это когда кончились деньги - пошел, нарвал и играешь дальше!

* * *

Юрий Матвейко, руководитель Топливного союза:

- Это когда ты обходишь столб с опорой (стоящие буквой Л), считая его «чертовыми воротами». И если вдруг случайно прошел под ним, нужно обязательно вернуться обратно.

- Это когда зимо, после Нового года ты делал клюшку из елки.

* * *

Иван Олексюк, журналист «Комсомольской правды»:

- Это когда бежишь вечером из туалета и радуешься, что тебя не съели.

- Это когда спать - обязанность, а не мечта…

- Это когда ты Гарри Поттер, а тебя отправляют в обычную школу.

- Это когда жутко хочешь есть и пить, но не идешь домой, потому что тебя загонят.

- Это когда самая красивая девочка со двора тебя целует, а ты думаешь: «Фу, вот дура!»

Сергей Писарев.Фото: Олег УКЛАДОВ

Светлана Артюхова, сотрудник Художественного музея:

- Это когда ты мечтаешь стать взрослым, а потом понимаешь, что зря об этом мечтал.

- Это спокойный, глубокий и счастливый сон.

- Это когда тебе запрещают говорить взрослые ругательные слова.

- Это когда засыпаешь на диване - просыпаешься в своей кроватке.

* * *

Сергей Казанцев, главный алтайский рыболов:

- Это когда найдешь вырванную страницу из учебника с какой-то картой и начинаешь по ней искать клад.

- Это когда в детсаду все парафиновые фрукты надкусаны!