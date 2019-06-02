На алтайской трассе погиб полицейский

В Алтайском крае в результате ДТП погиб 32-летний полицейский. В социальных сетях появились фотографии с места трагедии. Авария произошла 1 июня в 15 километрах от села Волчиха Волчихинского района неподалеку от АЗС «Рич-Оил».

На месте аварии были найдены документы, принадлежащие оперуполномоченному. Позже выяснилось, что они принадлежали сотруднику полиции МО МВД «Рубцовский». Его имя не сообщается. Не исключено, что мужчина был не пристегнут. Куда он ехал, были ли допущены нарушения правил дорожного движения - не сообщается.

- Сотрудник полиции, управляя личным автомобилем «Мазда», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, допустил опрокидывание, в результате чего скончался на месте, - сообщает Главное управлении МВД России по Алтайскому краю.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника полиции назначена служебная проверка. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.

- Там ужасная дорога, чуть надавишь на газ, и вы в дереве. Соболезную, - пишет в комментариях в сообществе "Инцидент Барнаул" Виктория Соколинская.