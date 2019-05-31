Поступление в вуз-2019: о новых специальностях, росте платы и приеме документов

В июне стартует приемная кампания в алтайских вузах. «Комсомолка» собрала для будущих студентов и их родителей все, что важно и нужно знать перед поступлением. Помните, что подавать документы можно одновременно по трем направлениям в каждом университете. При поступлении необходимо предоставить:

- паспорт и его копию,

- копию или оригинал документа об образовании.

АлтГТУ (Алтайский государственный технический университет)

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Павла Черданцева, в бийском филиале университета открывается набор на направления «Мехатроника и робототехника». В самом университете на некоторых направлениях изменились профили, например, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению «Строительство» изменился на «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве».

Приемная кампания стартует 13 июня:

- прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа.

- для поступления на внебюджет на направлениям подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих: успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

В этом году количество бюджетных мест остается на уровне прошлого года. Цена на обучение немного повысится.

«Дело в том, что все вузы должны придерживаться методики расчета цены, которая приходит из Министерства науки и высшего образования. Выше мы можем установить цену, но ниже – нет. И даже если мы устанавливаем стоимость обучения на минимуме, в соответствии с нормой от Министерства, она все равно оказывается выше, чем в прошлом году», - добавил Павел Черданцев.

АГМУ (Алтайский государственный медицинский университет)

Приемная кампания в АГМУ в этом году стартует 17 июня. Прием абитуриентов на специалитет, как и в 2018 году, вуз будет проводить по пяти специальностям:

- «Лечебное дело»,

- «Медико-профилактическое дело,

- «Педиатрия»,

- «Стоматология»,

- «Фармация».

В этом году по поручению ректора АГМУ Игоря Салдана будет организована работа выездных приемных комиссий в отдаленных территориях Алтайского края для увеличения процента школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в правительстве Алтайского края (соглашение между тремя региональными министерствами – Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства – и Алтайским государственным медицинским университетом). Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.

В 2019 году стоимость обучения в вузе вырастет на 5-10%. При этом она останется одной из самых низких среди медицинских вузов Сибири. Количество бюджетных мест останется на уровне прошлого года – около 500.

Самая дорогая специальность в вузе – «Стоматология», так как для обучения студентов закупается дорогостоящее оборудование (будущие стоматологи обучаются в виртуальной стоматологической поликлинике в симуляционном центре на современных установках и манекенах, студенты старших курсов практикуются в филиале симуляционного центра по стоматологии). На 4-5 курсах используются реальные установки. Постоянно закупаются большие объемы дорогостоящих расходных материалов – искусственные челюсти, зубы, пломбировочный материал, инструменты.

А самая востребованная специальность в университете – «Лечебное дело». После шести лет обучения выпускник уходит работать в первичное звено врачом – участковым терапевтом. На эту специальность традиционно высокий конкурс.

АГИК (Алтайский государственный институт культуры)

В этом году открывается набор по программам:

- бакалавриата,

- специалитета,

- магистратуры,

- аспирантуры,

- ассистентуры (стажировки).

Новыми направлениями станут:

- «Искусство и гуманитарные науки» (профили «Интернет-коммуникации» и «веб-дизайн», «Танец и современная пластическая культура»),

- «Этнокультурное образование» (профиль «Музыкально-инструментальное искусство»).

Прием документов начинается 20 июня.

«У нас есть несколько этапов приема документов. На некоторых направлениях очной формы обучения предусмотрено вступительное тестирование, поэтому документы необходимо подать до 14 июля. А те, кто поступает по результатам ЕГЭ, должны подать документы до 26 июля. По заочной форме обучения и магистратуре мы принимаем документы до 5 августа», - отметила ответственный секретарь приемной комиссии института культуры Ольга Одинцова.

В институте обновлен перечень индивидуальных достижений, которые можно предъявить при поступлении и получить дополнительные баллы:

- различное участие в конкурсах и олимпиадах института,

- научные публикации,

- участие в региональных, всероссийских, международных фестивалях,

- волонтерство,

- сдача норм ГТО и другое.

По словам Ольги Одинцовой, в институте больше 200 бюджетных мест, что достаточно много для института культуры. Группы небольшие, поэтому каждому студенту гарантирован индивидуальный подход.

АлтГУ (Алтайский государственный университет)

Классический университет в этом году существенно обновляет номенклатуру специальностей, вводит новые направления подготовки и обновляет профили подготовки магистрантов. Из нового:

- на экономическом факультете (МИЭМИС) открывается новое направление подготовки – «Управление качеством»,

- на химическом факультете – «Химическая технология»,

- в институте педагогического образования – «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки (учитель биологии и химии, учитель географии и экономики).

Прием документов начинается 19 июня:

- для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ на бакалавриат, он продлится до 26 июля,

- те, кто будут поступать по вступительным экзаменам, прием продлится до 16 июля,

- поступающим в магистратуру нужно сдать документы до 14 августа.

Плата за обучение принципиально не изменится, но произошел ряд повышений по некоторым специальностям. В трех институтах (юридическом, МИЭМИС, психологии и педагогики) в этом году вводятся скидки для тех, у кого высокие баллы ЕГЭ. В ближайшее время будет размещена информация о предоставлении скидок.

По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест увеличится больше чем на 100.

Самыми востребованными в вузе являются информационные специальности. В прошлом году факультет математики и информационных технологий показал самый высокий прирост проходных баллов. Это говорит о росте конкурса и повышении качества абитуриентов.

АГПУ (Алтайский государственный педагогический университет)

Новые специальности в этом году в университете не появятся. Приемная комиссия начинает работу 20 июня. Всю подробную информацию о документации при поступлении можно посмотреть на сайте.

Бюджетные места есть практически на всех направлениях подготовки. Плата за обучение поднимется, но пока все расценки не утверждены. Об изменениях станет известно 1 июня.

Самой дорогой специальностью является физическая культура. В год обучение будет стоить 158 тыс. рублей.

АГАУ (Алтайский государственный аграрный университет)

В этом году в аграрном университете открылось новое направление «Гидромелиорация и лесное дело».

Студенты при поступлении смогут получить дополнительные баллы:

- на бакалаварите – до 10 баллов,

- на магистратуре – до 15 баллов.

Все подробности можно уточнить в приемной комиссии ВУЗа. Если абитуриент поступил в университет с наивысшим баллов по ЕГЭ (100 баллов), то после зачисления ему будут выплачивать стипендию.

Плата за обучение поднимется. В зависимости от направления, обучение подорожает на сумму от трех до 15 тыс. рублей.

Количество бюджетных мест в вузе останется на уровне прошлого года.