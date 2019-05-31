Поступление в вуз-2019: о новых специальностях, росте платы и приеме документов
В июне стартует приемная кампания в алтайских вузах. «Комсомолка» собрала для будущих студентов и их родителей все, что важно и нужно знать перед поступлением. Помните, что подавать документы можно одновременно по трем направлениям в каждом университете. При поступлении необходимо предоставить:
- паспорт и его копию,
- копию или оригинал документа об образовании.
АлтГТУ (Алтайский государственный технический университет)
АГТУФото: Олег УКЛАДОВ
По словам ответственного секретаря приемной комиссии Павла Черданцева, в бийском филиале университета открывается набор на направления «Мехатроника и робототехника». В самом университете на некоторых направлениях изменились профили, например, профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция» по направлению «Строительство» изменился на «Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве».
Приемная кампания стартует 13 июня:
- прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа.
- для поступления на внебюджет на направлениям подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).
При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих: успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.
В этом году количество бюджетных мест остается на уровне прошлого года. Цена на обучение немного повысится.
«Дело в том, что все вузы должны придерживаться методики расчета цены, которая приходит из Министерства науки и высшего образования. Выше мы можем установить цену, но ниже – нет. И даже если мы устанавливаем стоимость обучения на минимуме, в соответствии с нормой от Министерства, она все равно оказывается выше, чем в прошлом году», - добавил Павел Черданцев.
АГМУ (Алтайский государственный медицинский университет)
АГМУФото: Олег УКЛАДОВ
Приемная кампания в АГМУ в этом году стартует 17 июня. Прием абитуриентов на специалитет, как и в 2018 году, вуз будет проводить по пяти специальностям:
- «Лечебное дело»,
- «Медико-профилактическое дело,
- «Педиатрия»,
- «Стоматология»,
- «Фармация».
В этом году по поручению ректора АГМУ Игоря Салдана будет организована работа выездных приемных комиссий в отдаленных территориях Алтайского края для увеличения процента школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в правительстве Алтайского края (соглашение между тремя региональными министерствами – Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства – и Алтайским государственным медицинским университетом). Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.
В 2019 году стоимость обучения в вузе вырастет на 5-10%. При этом она останется одной из самых низких среди медицинских вузов Сибири. Количество бюджетных мест останется на уровне прошлого года – около 500.
Самая дорогая специальность в вузе – «Стоматология», так как для обучения студентов закупается дорогостоящее оборудование (будущие стоматологи обучаются в виртуальной стоматологической поликлинике в симуляционном центре на современных установках и манекенах, студенты старших курсов практикуются в филиале симуляционного центра по стоматологии). На 4-5 курсах используются реальные установки. Постоянно закупаются большие объемы дорогостоящих расходных материалов – искусственные челюсти, зубы, пломбировочный материал, инструменты.
А самая востребованная специальность в университете – «Лечебное дело». После шести лет обучения выпускник уходит работать в первичное звено врачом – участковым терапевтом. На эту специальность традиционно высокий конкурс.
АГИК (Алтайский государственный институт культуры)
АГИКФото: предоставлено пресс-службой
В этом году открывается набор по программам:
- бакалавриата,
- специалитета,
- магистратуры,
- аспирантуры,
- ассистентуры (стажировки).
Новыми направлениями станут:
- «Искусство и гуманитарные науки» (профили «Интернет-коммуникации» и «веб-дизайн», «Танец и современная пластическая культура»),
- «Этнокультурное образование» (профиль «Музыкально-инструментальное искусство»).
Прием документов начинается 20 июня.
«У нас есть несколько этапов приема документов. На некоторых направлениях очной формы обучения предусмотрено вступительное тестирование, поэтому документы необходимо подать до 14 июля. А те, кто поступает по результатам ЕГЭ, должны подать документы до 26 июля. По заочной форме обучения и магистратуре мы принимаем документы до 5 августа», - отметила ответственный секретарь приемной комиссии института культуры Ольга Одинцова.
В институте обновлен перечень индивидуальных достижений, которые можно предъявить при поступлении и получить дополнительные баллы:
- различное участие в конкурсах и олимпиадах института,
- научные публикации,
- участие в региональных, всероссийских, международных фестивалях,
- волонтерство,
- сдача норм ГТО и другое.
По словам Ольги Одинцовой, в институте больше 200 бюджетных мест, что достаточно много для института культуры. Группы небольшие, поэтому каждому студенту гарантирован индивидуальный подход.
АлтГУ (Алтайский государственный университет)
АГУФото: Олег УКЛАДОВ
Классический университет в этом году существенно обновляет номенклатуру специальностей, вводит новые направления подготовки и обновляет профили подготовки магистрантов. Из нового:
- на экономическом факультете (МИЭМИС) открывается новое направление подготовки – «Управление качеством»,
- на химическом факультете – «Химическая технология»,
- в институте педагогического образования – «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки (учитель биологии и химии, учитель географии и экономики).
Прием документов начинается 19 июня:
- для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ на бакалавриат, он продлится до 26 июля,
- те, кто будут поступать по вступительным экзаменам, прием продлится до 16 июля,
- поступающим в магистратуру нужно сдать документы до 14 августа.
Плата за обучение принципиально не изменится, но произошел ряд повышений по некоторым специальностям. В трех институтах (юридическом, МИЭМИС, психологии и педагогики) в этом году вводятся скидки для тех, у кого высокие баллы ЕГЭ. В ближайшее время будет размещена информация о предоставлении скидок.
По сравнению с прошлым годом, количество бюджетных мест увеличится больше чем на 100.
Самыми востребованными в вузе являются информационные специальности. В прошлом году факультет математики и информационных технологий показал самый высокий прирост проходных баллов. Это говорит о росте конкурса и повышении качества абитуриентов.
АГПУ (Алтайский государственный педагогический университет)
АГПУФото: Олег УКЛАДОВ
Новые специальности в этом году в университете не появятся. Приемная комиссия начинает работу 20 июня. Всю подробную информацию о документации при поступлении можно посмотреть на сайте.
Бюджетные места есть практически на всех направлениях подготовки. Плата за обучение поднимется, но пока все расценки не утверждены. Об изменениях станет известно 1 июня.
Самой дорогой специальностью является физическая культура. В год обучение будет стоить 158 тыс. рублей.
АГАУ (Алтайский государственный аграрный университет)
АГАУФото: Олег УКЛАДОВ
В этом году в аграрном университете открылось новое направление «Гидромелиорация и лесное дело».
Студенты при поступлении смогут получить дополнительные баллы:
- на бакалаварите – до 10 баллов,
- на магистратуре – до 15 баллов.
Все подробности можно уточнить в приемной комиссии ВУЗа. Если абитуриент поступил в университет с наивысшим баллов по ЕГЭ (100 баллов), то после зачисления ему будут выплачивать стипендию.
Плата за обучение поднимется. В зависимости от направления, обучение подорожает на сумму от трех до 15 тыс. рублей.
Количество бюджетных мест в вузе останется на уровне прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU