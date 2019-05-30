Какое будущее у «Изумрудного» - выбирать горожанам

Экологи, предприниматели, ученые, спортсмены, чиновники, архитекторы, дизайнеры – за общим столом этих людей объединило одно: всем им небезразлична судьба старейшей зеленой зоны в центре Барнаула. Накануне они приняли участие в публичном обсуждении будущего парка «Изумрудный». Сегодня этот парк находится в плачевном состоянии, значительная часть деревьев в нем была вырублена в 2018 году по распоряжению директора компании-арендатора ООО «Лидер» Владимира Фишера.

Концепция муниципальная

Архитектор Петр Анисифоров разработал и представил концепцию администрации Барнаула. Он предлагает сохранить первоначальный облик парка БМК – оставить главный вход и пешеходные аллеи. Поскольку исторически это одно из самых посещаемых мест, то необходимость пространства для парковки стоит острее, чем несколько лет назад, считает спикер. Плюс, по его мнению, нельзя не учесть вопросы охраны и санитарных объектов, кафе и зоны выгула собак. Территория бывшего кладбища - это историческая зона покоя и отдыха, подчеркнул Анисифоров, а значит строительство и активные развлечения на ней должны быть запрещены. Поэтому массовые мероприятия предлагается переместить в южную часть парка, где планируется обустроить ботанический сад с разными растениями Алтая.

«Мы предлагаем восстановить Томский тракт, историческую зону: воссоздать те самые малые архитектурные формы – вазоны, скульптуры, которые когда-то его украшали, – это историческая часть советского времени, наша история, о которой важно не забывать. Поэтому суть концепции: ничего не нарушая в градостроительном плане, максимально сохранить исторический облик парка. Мы обустраиваем пешеходные аллеи, малые формы и скульптуры, современные арт-объекты. Принципиально подчеркиваем создание автостоянки, охраны, туалетов» - резюмировал архитектор.

Публичное обсуждение будущего парка «Изумрудный»Фото: Тимофей Даудрих

Концепция государственно-частного партнёрства

Концепцию развития парка на основе модели государственно-частного партнерства представила команда барнаульского предпринимателя Павла Тулина. 12 лет, с 2004 по 2016 годы, Тулин был арендатором «Изумрудного» - пока мэрия не заключила скандальный договор с ООО «Лидер». Тулин говорит, что чувствует свою ответственность за судьбу парка и не просто хочет помочь возродить его, но точно знает, как это сделать и у него есть опыт. Идеи для своей концепции Тулин и единомышленники собирали в лучших парках страны и мира. Авторы предлагают сделать «Изумрудный» территорией всесезонного активного отдыха и спорта для людей всех возрастов.

Первым делом группа разработчиков планирует полностью восстановить зеленый каркас парка, уничтоженный арендатором ООО «Лидер». Это приоритетная задача на первом этапе. За счет высадки деревьев-крупномеров и кустарников зеленый массив должен увеличиться минимум на 15%. Чтобы парк стал красивым и комфортным, будет сделан ландшафтный дизайн: появятся газоны и лужайки, тематические клумбы, на территории Кресто-Воздвиженского храма высадят цветы. Принципиальный момент: зону покоя на территории бывшего кладбища выделить как мемориальную и ничего там не возводить. Кстати, по словам Павла Тулина, с разрешения городских властей незаконное жилищное строительство в рекреационной зоне покоя велось беспрепятственно, с нарушением градостроительных и экологических норм.

Чтобы превратить парк в настоящее место притяжения горожан и туристов, разработчики предлагают целый комплекс мер. Наполнить «Изумрудный» событиями позволит новая и уже существующая обновленная инфраструктура: планетарий, летний кинотеатр (который исторически был в парке), лекторий для проведения занятий и мастер-классов, восстановленный пруд, открытый бассейн, кафе и кофейни, спортивные и детские игровые площадки. Для развития малого бизнеса и старт-апов появится так называемая зона коворкинга – модульная конструкция со свободными рабочими местами для молодых предпринимателей и залом для образовательных мероприятий.

Все это даст посетителям возможность отдыхать комплексно - не только гулять, дышать чистым воздухом и фотографироваться, но и приобретать новые знания, и заниматься спортом. Представители команды Павла Тулина предусмотрели целый спортивный кластер. Стадион имени Сергея Клевчени, строящаяся ледовая арена (бывший стадион «Мотор») и новый спорткомплекс позволят «Изумрудному» претендовать на звание спортивного парка. Спорткомплекс с крытым бассейном, спортивным залом, фитнес-центром, Академией баскетбола и детским спортивным центром позволит получать доход, достаточный для содержания всего паркового пространства.

В ходе презентации спикер Вероника Базилевская рассказала, что восстановление инфраструктуры парка и создание гармоничной среды обойдется в среднем в 1 млрд рублей.

«Парку не нужен инвестор. Парку нужен меценат. Потому что, объективно говоря, это не коммерческая история. Предлагаем решить задачу в рамках государственно-частного партнерства. После строительства и реконструкции парка все объекты передаются в краевую собственность. Это очень важный момент и это формат государственно-частного партнерства, потому что дефицитный бюджет края не потянет такую масштабную реконструкцию», – сказала Вероника Базилевская.

Публичное обсуждение будущего парка «Изумрудный»Фото: Тимофей Даудрих

Авторы подчеркнули, что Президент России не раз призывал использовать модель государственно-частного партнерства для благоустройства городов и спортивных объектов.

Концепция ГорСад

Инициативная группа под руководством архитектора Александра Деринга и депутата АКЗС Владислава Вакаева строила свой проект, опираясь на концепцию города-сада, и сразу предложила сменить название парка на ГорСад.

Выступавший архитектор Максим Максименко отметил, что идеи и предлагаемое зонирование схоже с двумя другими концепций. Например, вырубленный зеленый массив парка также предполагается восстановить, а зону покоя сделать мемориальной, запретив любую активность и строительство. В то же время, планы по строительству в третьей концепции довольно серьезные: амфитеатр-лекторий для кинопоказов, игровые комплексы для детей разных возрастов, визит-центр, кафе, комната матери и ребенка, медпункт и пункт проката инвентаря. Под трибунами стадиона Клевченя, по замыслу, должна расположиться воркаут-площадка с тренажерами.

«Мы хотим, чтобы парк был событийным, чтобы здесь кипела жизнь и в рамках нашей концепции мы получаем современное, многофункциональное пространство, комфортное для проведения разнообразного досуга» - подытожил Владислав Вакаев.

Что дальше

В ходе обсуждения то и дело звучал вопрос, за чей счет воплощать задуманное? Не менее важен и вопрос времени: дальше оттягивать процесс восстановления просто непозволительно, подчеркивали многие эксперты. Экономическую часть проектов команды проработали очень по-разному. Первая и третья концепции были сосредоточены, в основном, на воссоздании архитектурно-эстетического облика парка. Вопрос финансирования оказался скорее вторичным – идеи авторов почти целиком опираются на бюджетное финансирование, которое, к слову, не предусмотрено. Команда Павла Тулина, наоборот, детально продумала источники и схему вложений, чтобы не делать дополнительную нагрузку на дефицитный бюджет.

Публичное обсуждение будущего парка «Изумрудный»Фото: Тимофей Даудрих

Валерий Паршков, председатель комитета по культуре администрации г. Барнаула: «Не тот богат, кто дом построил, а тот, кто его потом содержать сможет. Поэтому когда появится хозяин в парке - а у любой территории должен быть хозяин, частный инвестор или администрация, - тогда к нему и будем обсуждать мероприятия, которые можем проводить, и в какой зоне их можно там проводить».

Сергей Рогачков, директор лазертаг-клуба «Полигон22»: «Мне важно как предпринимателю иметь возможность арендовать территории, цена на которые в центре порой доходит до каких-то безумных пределов. Поэтому для себя наиболее перспективным я вижу второй проект».

Алексей Грибков, эксперт ОНФ, «Экологический актив»: «Очень показательны проекты - это три сектора жизни нашего общества. Согласен, что нужно искать золотую середину. Потому что, если совсем отстранять бизнес от проекта, или наоборот органы власти, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому нужно их объединять. Но парк должен оставаться парком с экологической точки зрения».

Михаил Шишин, заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование в Сибири» АлтГТУ: «Так сложилось, что в городе нет зеленого экологического каркаса. И парк «Изумрудный» – это один из фрагментов этого каркаса. Что касается проектов, нужно идти не на конкуренции, а на объединении, потому что во всех трех проектах я увидел хорошие идеи. И, мне кажется, что перспективной будет не какая-то одна концепция, а синтез этих групп. В особенности второй и третий проект очень хорошо друг друга дополняют, и здесь складывается хорошее перспективное направление для работы».

После обсуждения эксперты голосовали за понравившиеся концепции. То же самое может сделать любой желающий. До 30 мая на сайте http://park22.ru можно выбрать одну из трех концепций развития Изумрудного, голосование будет открыто до 23 часов. Итоговую резолюцию прошедшей открытой дискуссии организаторы пообещали направить и губернатору края.