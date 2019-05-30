Счета, недвижимость и фирмы: что скрывают алтайские депутаты

В Алтайском крае прокуратура выявила ряд нарушений в отчетах депутатов из разных муниципалитетов. Они предоставляли недостоверные и неполные сведения. Об ответственности за нарушения требований антикоррупционного законодательства рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Владимир Тарасов. Фото: Сергей Кулыгин.

Под надзором

- Предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе, а также членов семьи главы и депутаты органов местного самоуправления обязаны по закону. 2018 году такие сведения представили 7430 человек, общее количество справок с учетом членов семьи составило 17 958 человек. Наш департамент анализирует и проверяет достоверность представленных сведений, - рассказал Тарасов

Также за исполнением требований антикоррупционного законодательства осуществляется прокурорский надзор. Как правило, для начала проверки достаточно информации в письменном виде, например, от правоохранительных органов, у которых может быть подозрение, что предоставлены неполные или ложные сведения.

Они предоставляли недостоверные и неполные сведения.Фото: Олег УКЛАДОВ

- В прошлом году сведения о доходах не предоставил 221 депутат, соответствующая информация была направлена прокурору Алтайского края для применения мер. Прокурорами были внесены представления о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов, - отметил собеседник.

Про нарушения

В результате деятельности департамента у 17 бийских законотворцев были выявлены соответствующие нарушения. Губернатор принял решение о проведении проверок в отношении этих людей.

Фото: Сергей Кулыгин.

- Это текущая системная деятельность в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства. Поэтому не стоит говорить о каком-то пристальном внимании к отдельным депутатам. В этой деятельности нет ни субъективного фактора, ни политических моментов. Оснований для принятия я решения о проведении проверок в отношении депутатов Барнаульской городской Думы не было, - заявил Владимир Тарасов.

Основные нарушение, которые допускали депутаты - не указывались или представлялись недостоверные сведения о доходах - по основному месту работы, по предыдущему месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Не указывались пособия по временной нетрудоспособности, доходы от продаже автомобилей.

- Некоторые депутаты не отразили имущество, находящееся в собственности или указали недостоверную площадь. Много вопросов возникало по действующим счетам, которые не были указаны в справке о доходах. Депутаты не предоставляли сведения, что являются учредителями или соучредителями в коммерческих организациях, об имеющихся долях в уставных капиталах, - рассказал Владимир Тарасов.

Ой, забыли…

Некоторые депутаты после начала проверок, пытались объяснить, что не указали сведения не специально, мол, забыли или не знали, что такие данные нужно тоже сообщать.

- Если лицо какие-то сведения точно не помнит, ему было необходимо просто посмотреть первичные документы во избежание нарушения закона. Отсутствие корыстной заинтересованности в этом, иные факторы, свидетельствующие об отсутствии негативных последствий, правового значения не имеют, - говорит начальник департамента.

Некоторые депутаты после начала проверок, пытались объяснить, что не указали сведения не специальноФото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время все 17 проверок завершены. У каждого выявлены нарушения в части представления недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе. Объем установленных нарушений у всех разный, поэтому и ответственность будет разной.

- Один из депутатов не представил сведения о доходе супруги, которая получала пособие по нетрудоспособности в размере чуть более 14 тыс. рублей, а также доходе от вклада в банке в размере 30 копеек и кредитном счете, - рассказал Владимир Тарасов.

Для проштрафившегося депутат по этому делу ответственности не наступило в виду незначительности нарушения – его не стали лишать мандата. Подобные незначительные нарушения установлены у 12 из 17 депутатов. Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от требования справедливости и соразмерности предопределяют необходимость разделения юридической ответственности. Она будет зависеть от обстоятельств, обусловливающих индивидуальный подход при выборе той или иной меры принуждения.

Для проштрафившегося депутат по этому делу ответственности не наступило в виду незначительности нарушения – его не стали лишать мандата. А вот другие забывали отображать более 15 действующих счетов, от 8 до 14 объектов недвижимости и прочее.

За серьезные нарушения часть депутатов лишились полномочий.Фото: Олег УКЛАДОВ

В ходе проведения проверок депутаты Круглов, Кудинов, Тиуков и Казаков досрочно сложили полномочия по собственному желанию.

- Все антикоррупционные проверки, проведенные нашим департаментом, в том числе в отношении депутатов, являются инструментом противодействия коррупции, обеспечением исполнения закона. Проведение проверок достоверности и полноты предствленных сведений о доходах, освещение в средствах массовой информации о досрочном сложении полномочий депутатами по их результатам является также стимулом для них более серьезно и ответственно относиться к заполнению справок о доходах. Повышение ответственности за представление указанных сведений мы уже видим сейчас, по завершению декларационной кампании 2019 года, - подытожил Владимир Тарасов.