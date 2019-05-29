Страшно, очень страшно: Блогер рассказала, как сделала лифтинг лица

Жительница Барнаула Елена Чернова, на чью страницу в Instagram @elen_vangog подписано свыше 17 тысяч человек, поделилась со своими подписчиками впечатлениями о процедуре нитевого лифтинга и липоредукции лица.

– Я давно хотела сделать нитевой лифтинг, так как видела хорошие результаты у своих знакомых, но меня пугала как стоимость, так и сама процедура. В середине мая я приняла участие в розыгрыше липоредукции лица, который проводила одна из клиник Барнаула, и стала победителем. Вот она – сила мысли! К выигранной процедуре я добавила нитевой лифтинг за свой счет – делать, так делать! – рассказывает собеседница.

Справа – до процедур, слева – после.Фото: из личного архива героя публикации и Олега УКЛАДОВА

По словам Елены, процедуры длились на протяжении часа.

– На операцию я приехала утром 23 мая. Мне показалось, что подготовка длилась дольше, чем сами процедуры. Никакого наркоза не было – только обезболивающее. Сами процедуры практически не ощущаются. Конечно, было очень страшно – тряслись руки и хотелось сбежать, но желание выглядеть лучше победило, – говорит девушка.

Стоимость нитевого лифтинга со скидкой и кэш-беком составила 30 тысяч рублей. Это подарок любимого супруга Елене на день рождения, который пройдет 3 июня.

– На протяжении пяти дней после процедуры я носила специальный фиксирующий пластырь на шее и подбородке, а в настоящий момент - эластичный бинт-повязку. Помимо этого мне нужно принимать антибиотики и обезболивающие таблетки. Реабилитация после нитевого лифтинга длится месяц, – говорит горожанка. – Лицо, конечно, до сих пор отекшее, периодически болят щеки, потому что нитям нужно прижиться. Поэтому лучше проводить такие вмешательства перед отпуском, чтобы не пугать коллег своим внешним видом.

Справа – до процедур, слева – после.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается ограничений, то в первые дни нельзя есть горячее, а в последующие пару недель – твердую пищу, стараться не чихать, не смеяться, спать только на спине. На протяжении трех недель запрещено посещать сауну, бассейн, солярий, ходить не тренировки.

– Говорят, что после липосакции любой зоны тела, ускоряется метаболизм. Проверим. У меня пока минус шесть килограмм, и те, я думаю, от стресса. Нитевой лифтинг позволяет выглядеть на 10-15 лет моложе, а эффект сохраняется до семи лет, – подчеркивает девушка. – Страшно ли мне было? Страшно, но я хочу, а самое главное, буду молодой.