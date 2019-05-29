Серьезные игры: как бийчанин стал зарабатывать на киберспорте

Раньше житель Бийска Олег Кучин занимался ремонтом и тюнингом автомобилей. А сейчас он тренер российской команды «Team Empire» по киберспорту. На прошлой неделе вместе со своими игроками Олег победил в престижном турнире «Pro League Season 9» в Милане.

От автомеханика до тренера

Кардинальная смена профессии случилась неожиданно. Был период, когда по состоянию здоровья бийчанин не мог работать. Тогда, в 2015 году, и начал играть в «Rainbow Six Siege» (тактический шутер), затем собрал свою команду, с которой смог попасть в про-лигу СНГ. А после рождения ребенка заботливый семьянин стал играть меньше. Через какое-то время его позвали в команду тренером.

Это не игрушки

Суть этой необычной профессии в том, что разработчики игр устраивают турниры с призовым фондом. В таких состязаниях участвуют сначала команды любителей. Когда участники показывают хороший результат, спонсоры турниров заключают с ними контракты. Так, за счет спонсоров и призовых киберспортсмены и зарабатываю на жизнь.

К слову, на турнире в Милане за первое место команда Олега получила 75 000 долларов.

- Зарабатывать можно по-разному, смотря какой контракт. В целом, европейцы за счет этого живут, машины и квартиры покупают. Я по условиям контракта не могу озвучивать свою «зарплату». Но могу сказать так, что для нашего региона этого вполне хватает, чтобы больше нигде не работать и обеспечивать семью. Поначалу это, конечно, сложно воспринимать нормально. Как и в любой другой семье считают странным, что вроде взрослый человек сидит и играется в какие-то игрушки. Но когда это приносит первые плоды, все сразу становится понятным, - делится с «Комсомолкой» Олег Кучин.

Тренер всему голова

Бийчанин рассказывает, что, как и в любом виде спорта, его главной тренерской задачей является подготовка команды к игре с соперниками.

- У нас составлено расписание, и почти каждый вечер мы играем в дружеские матчи с европейскими командами такого же уровня. В моей команде 4 игрока из Москвы и один из Эстонии. Для меня единственное неудобство – это разница в часовых поясах. Получается, что работаю с 2 часов ночи и до 5 утра, - рассказывает бийчанин.

Сейчас Олег не играет сам, а лишь делится опытом с участниками своей команды. В его задачи входит отмечать и устранять ошибки, подготавливать к хорошим результатам.

Киберспортсменами не рождаются

Самый подходящий возраст для игроков - от 18 до 25 лет. Бийчанин поясняет, что именно в этот период у молодых людей хорошая реакция и внимание. Чтобы быть успешным в этой сфере, нужно постоянно совершенствоваться. Самое главное требование – относиться к игре серьезно.

- Можно просто играть любительски и не исправлять свои ошибки, не стремиться куда-то. В каждой игре есть свой топ игроков. Если ты в это вкладываешься и прорабатываешь свои ошибки, то рано или поздно тебя заметят и позовут в команду, - говорит Олег.

Только вперед

За полгода работы тренером Олег смог привести команду «Team Empire» уже к двум значимым титулам. Помимо первого места на турнире в Милане российские киберспортсмены завоевали титул вице-чемпионов мира на крупнейшем состязании в Канаде.

- Где-то в июне будет российская лига в Москве, там только российские команды будут выступать. От начинающих до полупрофессионалов. Следующий турнир будет в Америке, он тоже один из самых крупных. Постараемся там максимально показать результат. А вообще чемпионов мира хотелось бы получить, - добавил Олег Кучин.