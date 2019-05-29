Вклад в развитие

Алтайский край вошел в десятку регионов-лидеров по темпам роста инвестиций в экономику по итогам 2018 года. Об этом, а также о проектах, позволивших выйти на такой высокий уровень, рассказал Максим Скобов, директор Алтайского центра инвестиций и развития.

- Максим Станиславович, расскажите о задачах, которые стоят сегодня перед Центром?

- Не только сегодня, но и на протяжении 8 лет, которые существует краевой Центр инвестиций и развития, нашей главной задачей является адресная работа по привлечению потенциальных инвесторов: их поиск и налаживание контактов, разносторонняя информационная и консультационная поддержка, подбор инвестиционных площадок, содействие в подготовке необходимого пакета документов и проведение первоначальной оценки заявки для получения государственной поддержки, в случае, если она предусмотрена. Наша работа построена по принципу «одного окна», что является несомненным удобством для наших инвесторов, тем более что заявку на сопровождение можно направить в электронном виде сидя в офисе.

- Как происходит поиск и привлечение инвесторов?

- В первую очередь, это большая аналитическая работа. Проводим мониторинг компаний, которых могли бы заинтересовать наши инвестпроекты, и формируем для них мотивированные предложения по их реализации на территории региона. В 2018 году, например, получили отклик от 14 компаний, и это не только региональные предприятия, но и представители бизнеса из других субъектов страны, а также из-за рубежа. Плюс ежегодно представляем регион в профильных мероприятиях, таких как Российский инвестиционный форум в Сочи, Петербургский международный экономический форум, Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в Екатеринбурге и целый ряд других. Также вся информация об инвестплощадках размещается на инвестиционном портале Алтайского края, там уже содержится более 200 площадок, и эти сведения мы обновляем еженедельно.

Максим СкобоФото: Олег УКЛАДОВ

- Что важно потенциальным инвесторам?

Наличие площадок, инфраструктуры, логистики. Бизнес обращает внимание на сырье, рынок сбыта и на наличие господдержки.

- Исходя из этого, в какие сферы региона бизнес предпочитает вкладываться?

- Год от года по-разному. Например, в 2018-м большой объем инвестиций был вложен в деревообработку – в Павловске открылось крупное не только по меркам региона, но и всей России предприятие, на создание которого было направили порядка 6 млрд рублей. Традиционно привлекателен аграрный сектор и пищевое производство. Сейчас продолжается работа по развитию предприятия «Алтайский бройлер», который приобрела группа компаний «Черкизово» - планируется расширение и запуск новых направлений.

- Что из наиболее значимых проектов можете отметить за последние 12 месяцев? И как в целом оцениваете 2018 год?

- За 2018 год отмечен рост инвестиций в алтайскую экономику в размере более 20%. То есть речь идет о почти 110 млрд рублей, в то время как в 2017 году удалось привлечь около 88 млрд рублей. Из масштабных проектов 2018 года, в которых участвует Центр, можно выделить строительство компанией «ЭкоНива» мегафермы в Тальменском районе на 6000 голов. Привлечение такого инвестора в регион заняло у нас около 4 лет.

- В чем заключается значимость такого проекта?

- В первую очередь, в создании новых рабочих мест на селе. Кроме того, это более 3 млрд рублей инвестиций в экономику региона и дополнительные поступления в виде налогов в бюджет.

- Расскажите о ближайших планах работы Центра?

- В этом году мы планируем уделить внимание продукции и оборудованию, которые в регионе не производятся, и подготовить как минимум 7 инвестиционных предложений, 7 маркетинговых исследований, помочь не менее 65 потенциальным инвесторам реализовать их инициативы в крае и увеличить количество сопровождаемых проектов.

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