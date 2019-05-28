Барнаулец нарисовал на пятиэтажках портреты Владимира Машкова и Владимира Высоцкого

Уроженец Барнаула Евгений Алёхин уже несколько лет зарабатывает арт-объектами. Некоторые приносят ему весьма кругленькие суммы. Как правило, заказчиками являются бизнесмены. Однако иногда приходится создавать чуть ли не произведения искусства по заказу госучреждений. Так, недавно в Новокузнецке он нарисовал во всю стену многоэтажного дома портрет актера Владимира Машкова.

Мурал-арт

Слово мурал далеко по значению от глагола «марал, марать», потому что профессиональные стрит-арт художники не пачкают площадки для изображений, а украшают. Местом для такого рисунка может выступать большая стена внутри помещения, но чаще снаружи. Фасады жилых домов, торговых центров, складских помещений - уличные художники могут использовать что угодно, но важно, чтобы площадь была как можно обширнее. Некоторые выносят на всеобщее обозрение социальные и общественные проблемы, например, Бэнкси. Его работы известны по всему миру, он ярко и филигранно использует инфоповоды и превращает их в сатирические фрески, которые рассказывают о пороках и предубеждениях. Несмотря на всемирную известность, его деятельность все еще остается полулегальной, в отличие от работ барнаульца.

- Мурал – это фреска на стене здания. Она официально согласовывается, поддерживается местными жителями. Такой рисунок детально проработан, на нем должны просматриваться правильные тени, узоры. Поэтому к организации подходят с максимальной ответственностью, нельзя же испоганить огромную стену из-за своих ошибок, - рассказывает уличный художник Евгений Алёхин.

Как рождаются шедевры

Расписанный катер

Евгению повезло – он сотрудничает с коммерческой организацией, которая заметила его еще в 2017 году в Новокузнецке на фестивале «Неделя уличного искусства». После такого фестиваля на одном из зданий города каждый год появляется известный человек. В прошлом году Евгений нарисовал на одном из домов портрет Владимира Высоцкого, а совсем недавно на соседнем доме появился актер Владимир Машков также в исполнении барнаульского умельца.

- Организация, с которой я сотрудничаю, договаривается с местными властями. Они выдвигают кандидатов, которые внесли вклад в развитие города или просто нравятся горожанам, тогда мы расписываем бюджет и я начинаю работу. На это нужно выделить немалые средства, одна такая работа может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Аренда вышки, например, обойдется примерно в 80 тысяч, - рассказывает Евгений.

Расписывать фасады здания – дело непростое. Мало того, что ты находишься в подвешенном состоянии на строительном кране или автомобильной вышке, которая поднимает на высоту до 15 метров, так еще и беспокоят ветер, дождь, пыль. В такие моменты одно неловкое движение может поставить крест на общей картине. К тому же работу нужно начинать ночью – тогда на расстоянии выставляется проектор, по которому идет обрисовка контура, чтобы все элементы находились на своем месте и не выбивались из общей картины. Только после этого можно приступать к раскрашиванию рисунка, а потом и к детальной прорисовке теней, заливке, приданию объема. Для сохранения оттенков художники покупают специальную краску для фасадов зданий и обрабатывают ее лаком, тогда оттенки могут сохраняться в первозданном виде до 10 лет.

Одной фреской сыт не будешь

Несмотря на то, что мурал-арт неплохо оплачивается, это нечастое явление в сибирских городах. Поэтому барнаульский художник занимается аэрографией. Он уже расписал десятки автомобилей, катеры, несколько вертолетов. После завершения портрета Машкова Евгений планирует поездку в Санкт-Петербург, где окончательно собрали элементы кузова вертолета для дальнейшей росписи. Изначально был вариант покрасить запчасти отдельно, но могут появиться нестыковки после сборки, поэтому работы перенесли.

Расписанный аэрографией вертолет

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