2019-05-27T06:46:12+03:00
Общество

Гороскоп с 27 мая по 2 июня 2019 года: кто станет баловнем судьбы в последнюю неделю весны

Прогнозом делится барнаульский астролог Вера Топчеева
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Фото с сайта pixabay.comФото с сайта pixabay.com
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Неделя с 27 мая по 2 июня 2019 года благоприятна для спорта и отдыха, а вот в научной и бизнес-сферах все может сложиться не очень благополучно. Поэтому решение архиважных задач лучше перенести на другое время. А пока что радуйтесь жизни, ведь на этой неделе начнется лето! Итак, что неделя грядущая готовит каждому из знаков зодиака – в прогнозе барнаульского астролога Веры Топчеевой.

Овен

Овнам лучше сосредоточиться на интеллектуальной деятельности, определить перспективы развития и спланировать свой бюджет на ближайшее будущее, вести себя разумно и осмотрительно, так как импульсивные поступки могут привести к разрушениям.

Телец

Тельцам любое дело по плечу, их природная работоспособность приводит к хорошим результатам, а достижение желаемого комфорта делает жизнь еще слаще. Может оказаться, что дружеские отношения незаметно переросли в романтические.

Близнецы

Близнецы подвижны и остры на язык, что позволит потеснить конкурентов и вдохновиться интересным проектом, их способность быть в центре событий принесет не только полезные знакомства, но и подарит расширение сферы деятельности.

Рак

Раки чувствуют себя не в своей тарелке из-за придирок окружающих, опираясь на блестящую интуицию и анализируя происходящее, они смогут подобрать ключ к решению любой проблемы, а возникающие идеи имеют все шансы на успех.

Лев

Львы проявляют чувство собственного достоинства и некоторую снисходительность по отношению к близким, их разум занят грандиозными проектами, а удачное стечение обстоятельств позволит разрешить некоторые ситуации без особых усилий с их стороны.

Дева

Девы смогут найти применение своим талантам, а ребусы, которые подкидывает жизнь, будут решаться на раз. Их рациональный ум и пытливая натура обеспечат незабываемую встречу или интересное знакомство, главное не останавливаться на малом.

Весы

Весы могут оказаться перед непростым выбором, придется проанализировать все "за" и "против" и постараться не связывать себя договорами и обязательствами, хотя в целом можно рассчитывать на поддержку окружающих и реализовать смелые идеи.

Скорпион

Скорпионы находятся в многозадачном режиме, их хладнокровность и цепкий ум помогут избежать деловых манипуляций, позволят увидеть перспективу денежных поступлений и вывести происки недругов на чистую воду.

Стрелец

Стрельцам пригодятся терпение и позитивный настрой для разрешения сложившейся ситуации, сомнительные связи и неопределенные стремления могут сказаться на их репутации не лучшим образом, возможны перспективные знакомства.

Козерог

Козерогам удастся реализовать давние планы, урегулировать конфликтные ситуации, расширить круг знакомых, не исключены и романтические встречи, и влиятельные покровители, в конце недели ожидают денежные поощрения и подарки.

Водолей

Водолеи могут переоценить свои силы, обдуманные решения и четкий подход позволят ухватить удачу за хвост и преодолеть все преграды, возможные разногласия с близкими легко устранить с помощью внимания и заботы.

Рыбы

Рыбы могут нервничать и раздражаться по пустякам, стоит вспомнить слова Карлсона: «спокойствие и только спокойствие». Успешно преодолевая преграды и отметая ненужные связи, возможно появление нового источника дохода или реализация бизнес-проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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