ЕГЭ по географии и литературе 2019: в Алтайском крае стартовали экзамены

С 27 мая старшеклассники Алтайского края начали сдавать ЕГЭ. В этом году пройти итоговую проверку школьных знаний предстоит 13,5 тысяче подростков.

Сегодня, 27 мая экзамен сдают те, кто выбрал географию и литературу. 29 мая школьникам предстоит сдать базовую и профильную математику. 31 мая – историю и физику. Лето у выпускников начнется с гуманитарных наук. Так, 3 июня все напишут ЕГЭ по русскому языку. 5 июня письменно сдадут иностранные языки и химию. 7 и 8 июня – устные экзамены по иностранным языкам. 10 июня – обществознание, а 13 июня – биология, информатика и ИКТ.

После этих дат начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ. Это для тех, кто по разным причинам не смог сдать экзамены в официальные даты. Например, если какие-то экзамены, выбранные учеником, выпали на один день. Также в эти дни на пересдачу пойдут те, кто первый раз не набрал минимального количества баллов.

К слову, расписание резервных дней таково: 17 июня – география и литература, 18 июня - история, физика, 20 июня - биология, информатика и ИКТ, химия. 24 июня - математика базовая и профильная, 26 июня - русский язык. Устный экзамен по иностранному языку будут сдавать 27 июня. А 28 июня - обществознание, иностранные языки (письменно). 1 июля можно будет сдать ЕГЭ по всем учебным предметам. В этот же день закончится основной этап единого государственного экзамена 2019 года.

Напомним, что в этом году не обошлось и без нововведений. Они коснулись математики и иностранных языков. В 2019 году школьникам предоставляют выбор – можно сдать базовую математику либо профильную. В случае если выпускник неудачно сдает усложненный вариант экзамена, он может пересдать его, выбрав базовую математику.

В этом году к четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, испанскому и французскому), которые являются предметами по выбору, добавили еще и китайский язык. Его выбрало небольшое количество человек – всего четверо, поэтому оценивать результаты будут эксперты из Москвы.

К слову, в экзаменационный период больше всего волнуются не сами ученики, а их родители. Специалисты уверяют, что нужно спокойнее относиться к ЕГЭ и ценить взаимоотношения в семье.

- Ребенок – это личность и ее нельзя оценивать баллами. Родителям нужно поддерживать своих детей, потому что для школьников это конечно сложный и стрессовый этап. И дома дети должны получать эмоциональное подкрепление, любовь и заботу, - говорит практикующий барнаульский психолог Елизавета Панёвина.

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Самое главное, с чего нужно начать – это со своего отношения к ребенку и к ЕГЭ. Этот экзамен - всего лишь очередной жизненный этап, которых будет еще много. А ребенок – это личность, и ее нельзя оценивать баллами. Школьнику важно понимать, что его любят и ценят в семье, и это не зависит от того, какие оценки он приносит и в каком предмете преуспевает (подробнее)