150 миллионов деревьев ради светлого будущего: На Алтае прошла экологическая акция «Зеленая весна»

Жители Зонального района Алтайского края на днях провели традиционную акцию по озеленению. Для них это не только привычное дело во благо малой Родины, но и дело чести.

Селяне признаются, что занимаются озеленением два раза в год – весной и осенью. А в этот раз к ним на подмогу пришли волонтеры бийского педагогического колледжа при участии фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Саженцы активисты получили от Российского общественного движения «Родной лес». Его инициаторы поставили себе задачу высадить 150 миллионов деревьев и пока у них получается найти единомышленников.

- Вы сами попробуйте и поймете, какое это удовольствие и какая это радость! Когда даришь человеку дерево, а ответ слышишь: «Ух ты! Это мне? А за что?». Да просто так! А он идет счастливый, - делится эмоциями Алексей Байпаков, инициатор экологической акции «Зеленая весна-2019».

Жители села Луговское провели экологическую акцию «Зеленая весна» (фото: Сергей Кулыгин)

Посадочный материал заказывают в Екатеринбурге и Воронеже. Непосредственно саженцы бесплатно раздает общественная организация «Родной лес». Небольшую сумму приходится платить только за доставку. Эту обязанность взяла на себя администрация села. Что особенно радует, так это то, что деревья прекрасно адаптируются к алтайскому климату и хорошо приживаются.

- Здесь нам лес необходим. Это и красиво. Здесь детский сад, ребятишки играют, и хотим их защитить от урагана. Зелень, природа – для ребятишек это же здорово, - говорит Александр Сергиенко, глава села Луговское.

По словам волонтеров отряда «Бодрая жизнь», им самим в радость помогать местным жителям, ведь в ответ они получают искреннюю благодарность.

- Мы помогли людям. Люди смотрели на нас и радовались. То, что нам это не все равно, - рассказывает Мария Суворова, командир волонтерской организации. - Мы молодое поколение и помогли просто так - безвозмездно. Это удовольствие для нас и для взрослых тоже.

Благодаря общим стараниям, удалось высадить несколько десятков саженцев. Местные школьники обещали за ними ухаживать, так что они обязательно приживутся.