Психологи окажут помощь детям, чья мать ради их спасения бросилась под колеса фуры

Высококвалифицированные специалисты, в том числе психологи, будут работать с детьми, чья мать самоотверженно бросилась под колеса фуры ради их спасения. Сейчас мальчики восстанавливаются после сотрясения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/711787" frameborder="0"></iframe> Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей.Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы та не врезалась в машину с её детьми. Она подарила своим детям жизнь второй раз...

С понедельника, 27 мая, оба ребенка, одному из которых 11 лет, а второму четыре года, проходят лечение в ортопедическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Мальчики получили травмы в результате аварии, произошедшей 24 мая на трассе «Барнаул-Рубцовск». В тот злополучный день они вместе с мамой и бабушкой ехали в Алейск на день рождения второй бабушки. По дороге попали в ДТП и остановились прямо на проезжей части. Когда их мама Юлия Савенкова вышла из машины и направилась к задним дверям, в этот момент она увидела, как на них летит фура, но из-за сильной задымленности водитель не замечает их. Тогда женщина кинулась наперерез грузовику и попала под колеса. Мать мальчишек погибла.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали детей и их бабушку в больницу Топчихи. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга. Позже мальчиков перевезли в Барнаул.

В пятницу, 31 мая, детей навестила детский омбудсмен Ольга Казанцева и представители Министерства социальной защиты региона.

- Очень важно, чтобы все права детей, начиная с оказания медицинской помощи и до получения социальных выплат, были обеспечены в полном объеме. Вместе с законным представителем детей (у мальчишек есть отец, бабушки, - прим. ред.) мы обговорили, какая помощь требуется семье, как будем действовать дальше, - отметила Ольга Казанцева.

Детский омбудсмен пообещала, что будет следить за судьбой мальчиков, будет содействовать в оказании им материальной и психологической помощи, а также обеспечении летнего отдыха.

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По словам свидетелей, дорога в тот день была в дыму от горящей травы. Юлия по каким-то причинам остановилась (есть версия, что попала в незначительное ДТП), вышла из машины и направилась в сторону задних сидений к детям (далее)

Мама с большой буквы: на алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей

По словам участницы сообщества Татьяны, которая стала свидетелем этой трагедии, из белого автомобиля вышла женщина-водитель и направилась в сторону задних сидений. Очевидец поясняет, что как она поняла позже, там находилось двое детей. В этот момент к автомобилю уже приближалась фура (далее)