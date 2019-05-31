2019-05-31T13:28:09+03:00
Общество

Психологи окажут помощь детям, чья мать ради их спасения бросилась под колеса фуры

С мальчиками, которые до сих пор находятся в больнице, встретилась детский омбудсмен Ольга Казанцева
Анна СЕМИНА
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Ольга Казанцева (вторая справа) с мальчиками и их близкимиОльга Казанцева (вторая справа) с мальчиками и их близкимиФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Высококвалифицированные специалисты, в том числе психологи, будут работать с детьми, чья мать самоотверженно бросилась под колеса фуры ради их спасения. Сейчас мальчики восстанавливаются после сотрясения.

Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей.Женщина бросилась под колеса фуры, чтобы та не врезалась в машину с её детьми. Она подарила своим детям жизнь второй раз...

С понедельника, 27 мая, оба ребенка, одному из которых 11 лет, а второму четыре года, проходят лечение в ортопедическом отделении Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Мальчики получили травмы в результате аварии, произошедшей 24 мая на трассе «Барнаул-Рубцовск». В тот злополучный день они вместе с мамой и бабушкой ехали в Алейск на день рождения второй бабушки. По дороге попали в ДТП и остановились прямо на проезжей части. Когда их мама Юлия Савенкова вышла из машины и направилась к задним дверям, в этот момент она увидела, как на них летит фура, но из-за сильной задымленности водитель не замечает их. Тогда женщина кинулась наперерез грузовику и попала под колеса. Мать мальчишек погибла.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали детей и их бабушку в больницу Топчихи. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга. Позже мальчиков перевезли в Барнаул.

В пятницу, 31 мая, детей навестила детский омбудсмен Ольга Казанцева и представители Министерства социальной защиты региона.

- Очень важно, чтобы все права детей, начиная с оказания медицинской помощи и до получения социальных выплат, были обеспечены в полном объеме. Вместе с законным представителем детей (у мальчишек есть отец, бабушки, - прим. ред.) мы обговорили, какая помощь требуется семье, как будем действовать дальше, - отметила Ольга Казанцева.

Детский омбудсмен пообещала, что будет следить за судьбой мальчиков, будет содействовать в оказании им материальной и психологической помощи, а также обеспечении летнего отдыха.

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По словам свидетелей, дорога в тот день была в дыму от горящей травы. Юлия по каким-то причинам остановилась (есть версия, что попала в незначительное ДТП), вышла из машины и направилась в сторону задних сидений к детям (далее)

Мама с большой буквы: на алтайской трассе женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти своих детей

По словам участницы сообщества Татьяны, которая стала свидетелем этой трагедии, из белого автомобиля вышла женщина-водитель и направилась в сторону задних сидений. Очевидец поясняет, что как она поняла позже, там находилось двое детей. В этот момент к автомобилю уже приближалась фура (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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