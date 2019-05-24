Оглохнуть можно: Барнаульцы жалуются на очень громкую рекламу автовокзала

Жители и гости Барнаула, пользующиеся услугами автовокзала, крайне недовольны тем, что реклама LED-экрана, по их мнению, превышает допустимый уровень громкости.

– Барнаульский автовокзал видимо решил, что реклама с LED-экрана очень тихая, поэтому включил ее на полную катушку. Невозможно рядом со зданием находиться, а ведь именно там сделали место встречи для приезжающих. Стоишь и боишься, что перепонки лопнут от громкости, – пожаловалась «КП»-Алтай» Юлия Черкасова.

– Пока ждал автобус, встречал близких, реально чуть не оглох! Причем не важно, стоишь близко или отойдешь подальше. Звук настолько громкий и некачественный, что безумно режет слух! Просто невозможно поговорить с человеком. А про разговор по телефону даже думать не нужно. Уходить надо чуть ли не за километр от вокзала, – написал в интернете Сергей Ульянов.

Корреспондент издания отправилась к автовокзалу и действительно обратила внимание на то, что от рекламы исходит сильный шум. Слоган «Извозчик частный – выбор опасный» начинаешь уже слышать, проходя мимо торговых павильонов в 300 метрах от автовокзала. С каждым шагом реклама становится все громче и громче. Находиться около здания под LED-экраном просто-напросто невозможно, не говоря о том, чтобы перекинуться с кем-то парой слов или поговорить по телефону.

Согласно Федеральному закону «О рекламе», звуковая реклама не запрещается на улицах города. При этом в Барнауле, как и в любом другом городе, действуют нормы СанПиН, согласно которым в дневное время уровень звука не должен превышать 55 децибел, а в ночное – 45. Для того, чтобы измерить уровень шума от рекламы автовокзала, необходим специальный прибор, которого у корреспондента не было. Тогда мы обратились непосредственно в автовокзал. Там нам рассказали, что за рекламу на здании несет ответственность рекламная компания «Торговая марка» и с жалобами к ним никто не обращался. Компания арендует место под LED-экран.

Мы связались с представителем компании и объяснили ситуацию, на что, сами того не ожидая, услышали обещание, что информация будет передана техническому специалисту и недочет исправлен, если это необходимо. Через неделю мы проверим, изменился ли уровень громкости рекламы.